국힘, 현역 도지사 첫 컷오프에 '긴장'…吳는 오리무중
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김영환 충북지사 컷오프…"충북에서 끝나지 않을 것"
국민의힘이 6·3 지방선거와 관련해 현역 도지사인 김영환 충북지사를 컷오프 했다. 공천 과정에서 컷오프 한, 첫 번째 광역자치단체장이다. 중진의원이 대거 출사표를 던진 대구시장 경선판에 긴장감이 감도는 모양새다.
연합뉴스
이정현 국민의힘 공천관리위원장은 16일 오전 기자회견을 열고 "김영환 충북지사를 공천 대상에서 제외한다"면서 "이 결단은 충북에서 끝나지 않을 것"이라고 밝혔다. 이 위원장은 취임 직후부터 '물갈이 공천'을 예고한 바 있다.
현역 도지사가 컷오프되면서 국민의힘 최대 텃밭인 대구도 긴장하고 있다. 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등 중진을 포함해 9명의 후보가 각축전을 벌이고 있다. 이 위원장이 중진의원 대신 이진숙 전 방송통신위원장, 최은석 의원(초선) 등이 경합하는 구도를 구상하고 있다는 관측도 있다. 주 의원은 이날 채널A에 출연, 컷오프 가능성에 "절대 승복할 수 없다"고 했다.
한편 공관위는 서울시장 공천 추가 공모에 나섰지만, 오세훈 시장이 참여할지는 미지수다. 오 시장은 혁신 선거대책위원회 구성 및 인적 청산을 지도부에 요구하고 있다. 국민의힘 최고위원회는 이날 인적 청산 대상으로 꼽힌 박민영 미디어대변인 등에 대한 임기 연장 안건을 상정하지 않았다.
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박성훈 수석대변인은 회의 직후 기자들과 만나 "장동혁 대표를 2선으로 물러나게 하는 형태의 선대위는 받아들일 수 없다"면서 "거론되는 특정 인물(김종인 전 비대위원장) 등은 미래로 나아가려는 당의 움직임에도 부합하지 않는다"고 했다.
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
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