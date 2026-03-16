하나모두성장인프라펀드 결성

하나은행 4000억·하나증권 500억 등 공동 출자

하나금융그룹은 약 5000억원 규모의 '하나모두성장인프라펀드'를 결성하고 신재생에너지·AI 등 미래 핵심 산업에 집중 투자한다고 16일 밝혔다.

하나금융 명동사옥 전경. AD 원본보기 아이콘

이번 펀드는 하나금융그룹의 주요 관계사 자금으로 전액 조성된다. 하나은행이 4000억원을 출자하고, 하나증권 500억원, 하나생명 200억원, 하나캐피탈 170억원, 하나손해보험 100억원, 하나대체투자 30억원을 각각 공동 출자하기로 했다.

주요 투자 대상은 미래 핵심 먹거리이자 국가적 과제인 ▲신재생에너지 ▲AI·디지털 인프라 등 두 축으로 나뉜다. 구체적으로는 신재생에너지·수소사업, 에너지저장장치(ESS)·환경시설 등 인프라 사업, AI 데이터센터·AI 컴퓨팅센터 등 디지털 인프라 사업에 집중 투자할 계획이다.

신재생에너지 관련 주요 투자 대상은 '완도금일 해상풍력 발전사업'이다. 발전 단지에서 생산되는 전력이 국가 AI 데이터센터를 비롯해 호남권 첨단산업 전력 인프라로 활용되는 국내 최대 규모의 친환경 에너지 프로젝트다. AI·디지털 인프라 분야에서는 대규모 AI 데이터센터 개발사업인 '부천 삼정동 AI 허브센터'와 '인천 구월동 AI 허브센터'에 투자가 예정돼 있다.

'하나모두성장인프라펀드'는 단순한 지분 투자를 넘어, 초기 개발단계부터 사업에 적극적으로 참여하는 것이 특징이다. 개발단계 사업은 리스크가 있지만 생산적 금융의 마중물 역할을 통해 실물 경제의 성장을 견인하고, 초기 선제적 투자를 통해 우량 자산을 선점하겠다는 계획이다. 향후 대규모 자금이 필요한 시점에서 자문과 금융 주선권을 확보하는 효과도 기대된다.

하나금융 생산적금융지원팀 관계자는 "앞으로도 하나금융그룹은 신재생 에너지 및 AI 인프라 등 혁신 성장 분야에 대한 투자를 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

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한편 하나금융은 지난 1월말 그룹 생산적 금융 협의회를 통해 올해 공급 규모를 당초 계획보다 1조6000억원 증액한 17조8000억원으로 확정한 바 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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