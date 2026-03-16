강원 지역인재 채용페스타 개최…25일 상지대서 ‘취업의 문’ 열린다
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강원지역 42개 공공기관·우수기업 총출동
채용설명회부터 실전 모의면접까지
강원지역 청년 구직자를 위한 대규모 채용정보 행사인 '2026 강원 지역인재 채용페스타'가 오는 25일 상지대학교 체육관 및 학술정보원 5층에서 개최된다.
'2026 강원 지역인재 채용페스타' 포스터. 강원도 제공
본 행사는 국토교통부와 강원특별자치도가 주최하고 강원혁신도시발전지원센터,강원특별자치도경제진흥원,상지대학교, 강원대학교RISE 사업단 LRS공유대학본부가 공동주관하며, 원주시가 후원한다.
강원혁신도시 이전공공기관을 비롯해 지방공공기관과 도내 우수기업 등 42개 기관이 참여해 강원 지역인재들에게 채용정보와 컨설팅을 제공하는 종합채용정보 행사로, 공공기관 공개 채용설명회와 채용상담, 신입사원 토크콘서트. 취업컨설팅 등 다양한 프로그램을 진행할 예정이다.
특히, 이번 행사에서는 상지대학교 학술정보원 5층에서 공공기관 필기시험 대비를 위한 NCS모의고사 및 해설특강(마민형강사)을 비롯해 1:1·PT·토론 면접 형태의 실전 모의면접 프로그램이 진행되며, AI 모의면접 체험 프로그램도 마련하여 공공기관 취업준비생 맞춤형 특별그램도 제공한다.
또한, '2026년 취업전략 수립 및 준비 로드맵'을 주제로 공공기관 채용제도 및 취업전략을 소개하는 공공기관 채용특강(강민혁강사)과 혁신도시 공공기관 신입사원의 취업 준비 과정과 합격 경험을 공유하는 신입사원 토크콘서트 프로그램도 예정되어 있다.
행사 참가 대상은 도내 고등학교·대학교 재학생 및 졸업생 등 취업을 준비하는 청년이면 누구나 참여 가능하며, 채용페스타 홈페이지를 통해 사전 신청이 가능하다.
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강원혁신도시발전지원센터 장유진 센터장은 "이번 채용페스타를 통해, 공공기관 채용정보 제공부터 필기시험, 면접 준비까지 취업 준비 전 과정을 체험할 수 있는 행사라며 지역 청년들에게 실질적인 취업 준비 기회를 제공하는 자리가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
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