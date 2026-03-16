송언석 국민의힘 원내대표는 16일 "정부는 (도널드 트럼프 미국 대통령이 요청한) 호르무즈 해협 군함 파견과 관련해 즉각적인 국회 논의와 헌법에서 정한 국회 동의 절차를 준수하기를 바란다"고 했다.

송언석 국민의힘 대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.3.13 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

송 원내대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "호르무즈 해협은 우리나라 원유 수입의 65%가 통과하는 핵심지역으로 국익과 직결되는 지역이나, 이(군함 파견) 문제는 우리 군이 전투 가능성이 높은 지역에 파병하는 중대한 결정에 해당한다"면서 이같이 밝혔다.

송 원내대표는 "아덴만에서 활동 중인 청해부대를 호르무즈 해협으로 이동 배치하는 문제 역시 본래 파병 목적을 변경하는 행위인 만큼 국회 동의 과정이 필요하다"면서 "우리 장병의 생명과 안전이 걸린 문제는 정부가 일방적으로 판단하거나 헌법적 절차 무시하고 결정해서는 안 된다"고 했다.

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송 원내대표는 "지난주에 파병 문제로 국방부에 관련 사항 보고해 달라고 요청했지만 지금까지 이에 대해 어떤 보고도 받지 못한 상황"이라면서 "지금 국제 정세는 미국-이란 전쟁, 한미 무역 협상 등으로 매우 엄중한 상황이다. 중대한 외교·안보 사안일수록 정부는 국회와 충분한 협의와 합의를 바탕으로 대응해야 한다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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