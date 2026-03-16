동양생명, ‘우리WON하는쑥쑥어린이보장보험’ 출시…"성인되면 보장 쑥쑥"

동양생명이 어린이의 성장기부터 성인 이후까지 든든하게 보장하는 어린이보험 '(무)우리WON하는쑥쑥어린이보장보험'을 출시했다고 16일 밝혔다.

자녀의 전 생애에 걸친 경제적 가치를 고려해 설계된 이번 상품은 시간이 흐를수록 보장 자산의 가치가 높아지는 구조를 갖췄다. 특히 성인이 된 후 치료비 부담이 늘어나는 시기에 맞춰 가입 20년 이후부터는 보장 금액이 최초 가입금액의 200%까지 늘어나는 '체증형' 설계를 도입했다. 예를 들어 최초 가입 시 암 진단비가 5000만원이었다면 가입 20년 후에는 두 배인 1억원까지 보장받을 수 있어 물가 상승에도 대비 가능하다.

또 장기 유지 고객을 위한 특별한 혜택도 더했다. 보험 가입 후 10년이 되는 시점과 20년이 되는 시점(30년 납의 경우에는 30년 시점)에 '보너스보장 서비스'를 제공한다.

상품 유형은 보장 전략에 따라 두 가지 중 선택 가능하다. 종합보장형은 입원급여금 및 수술비부터 암, 뇌혈관, 허혈심장질환진단비 등 주요 질병을 폭넓게 다루며 3대질환보장형은 한국인의 주요 사망 원인인 암·뇌·심장 질환진단비 보장에 집중해 효율을 높였다.

가입 나이는 태아부터 최대 15세까지 가능하며 납입 기간은 15·20·30년 중 선택할 수 있다.

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동양생명 관계자는 "이번 신상품은 자녀의 어린 시절 보장은 물론 성인 이후의 치료비 상승을 고려한 실속 있는 상품"이라며 "앞으로도 우리금융그룹과 함께 고객에게 실질적인 도움이 되는 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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