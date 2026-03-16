[특징주]‘역대 최대 실적’ LS 5%대↑

LS LS close 증권정보 006260 KOSPI 현재가 268,750 전일대비 18,750 등락률 +7.50% 거래량 100,771 전일가 250,000 2026.03.16 09:08 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LS에코에너지, 희토류 밸류체인 구축에 성장성 부각" LS그룹, 작년 매출·영업익 모두 사상 최대…'전력 슈퍼 호황' 수주 효과 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 전 종목 시세 보기 가 지난해 역대 최대 실적을 달성하며 상승세를 보이고 있다.

16일 오전 9시15분 기준 LS는 전 거래일 대비 5.20%(1만3000원) 오른 26만3000원에 거래되고 있다.

LS는 주력 계열사인 LS전선, LS일렉트릭, LS MnM 등의 사업 호조로 지난해(12개사 합계·내부회계 기준) 기준 매출 45조7223억원, 영업이익 1조4884억원을 기록했다. 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 9.1%, 23.1% 증가한 수치로 사상 최대치다.

LS전선과 LS일렉트릭은 글로벌 전력망·인공지능(AI) 데이터센터 등 전력 인프라 분야에서 초고압·해저케이블, 초고압 변압기, 배전반, 부스덕트 등 송전과 변전, 배전 분야까지 고부가가치 제품 중심의 수주를 확대했다. 이를 통해 두 회사는 지난해까지 미국·유럽 등의 글로벌 시장에서 12조원을 웃도는 수주잔고를 확보하며 중장기 성장 모멘텀을 이어가고 있다.

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LS MnM은 구리 가격 상승에 따른 매출 증대와 더불어 황산 및 귀금속의 수익성 극대화로 당기순이익이 큰 폭으로 늘었다. LS엠트론·E1·INVENI 등의 주요 계열사들은 북미 사출기 시장 안착, 트레이딩 LPG 실적 개선, 투자 전문성 강화에 따른 투자수익 확대를 통해 영업이익 등의 수익성이 증가했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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