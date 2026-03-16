리얼미터 여론조사

민주당 지지율 50.5%, 국민의힘 31.9%

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7개월 만에 60%대를 회복했다. 중동 사태 속에서도 정부가 '석유 최고가격제', '조기 추경' 등 선제 대응에 나선 것이 주효했다는 평가가 나온다.

16일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 정례 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 9~13일 전국 18세 이상 2513명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 5.4%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지율은 지난주 조사보다 2.1%포인트 오른 60.3%로 나타났다. 이 대통령 지지율은 지난주에 이어 2주 연속 상승하며 지난해 7월 5주 차(63.3%)에 이어 7개월 만에 60%를 넘어섰다. 부정평가는 지난주보다 2.1%포인트 하락한 35.0%로 집계됐다.

이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

리얼미터는 "중동 사태 악화로 유가가 급등하고 물가 불안이 커진 상황에서 정부가 '석유 최고가격제'와 '조기 추경' 등 선제적인 경제·민생 대책을 신속히 내놓은 것이 지지율 견인차 역할을 한 것으로 풀이된다"고 분석했다.

지역별로 살펴보면 대전·세종·충청 등 충청권에서 8.6%포인트(55.9%→64.5%), 서울에서 5.0%포인트(54.8%→59.8%) 각각 올랐다. 60대에서도 9.2%포인트(55.7%→64.9%), 20대 8.8%포인트(41.0%→49.8%) 등에서 지지율이 상승했다.

정당 지지도(에너지경제신문 의뢰로 12~13일 전국 18세 이상 1005명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.3%)에서는 집권당인 더불어민주당 지지율이 50%를 7개월 만에 넘어섰다. 민주당 지지율은 지난 조사보다 2.4%포인트 오른 50.5%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 0.5%포인트 내린 31.9%였다. 개혁신당은 2.8%, 조국혁신당은 2.6%, 진보당은 1.4%로 각각 집계됐다.

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여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



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