[폴폴뉴스]李대통령 지지율 60.3%…7개월만에 60%대 회복
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리얼미터 여론조사
민주당 지지율 50.5%, 국민의힘 31.9%
이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7개월 만에 60%대를 회복했다. 중동 사태 속에서도 정부가 '석유 최고가격제', '조기 추경' 등 선제 대응에 나선 것이 주효했다는 평가가 나온다.
16일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 정례 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 9~13일 전국 18세 이상 2513명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 5.4%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지율은 지난주 조사보다 2.1%포인트 오른 60.3%로 나타났다. 이 대통령 지지율은 지난주에 이어 2주 연속 상승하며 지난해 7월 5주 차(63.3%)에 이어 7개월 만에 60%를 넘어섰다. 부정평가는 지난주보다 2.1%포인트 하락한 35.0%로 집계됐다.
이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스
리얼미터는 "중동 사태 악화로 유가가 급등하고 물가 불안이 커진 상황에서 정부가 '석유 최고가격제'와 '조기 추경' 등 선제적인 경제·민생 대책을 신속히 내놓은 것이 지지율 견인차 역할을 한 것으로 풀이된다"고 분석했다.
지역별로 살펴보면 대전·세종·충청 등 충청권에서 8.6%포인트(55.9%→64.5%), 서울에서 5.0%포인트(54.8%→59.8%) 각각 올랐다. 60대에서도 9.2%포인트(55.7%→64.9%), 20대 8.8%포인트(41.0%→49.8%) 등에서 지지율이 상승했다.
정당 지지도(에너지경제신문 의뢰로 12~13일 전국 18세 이상 1005명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.3%)에서는 집권당인 더불어민주당 지지율이 50%를 7개월 만에 넘어섰다. 민주당 지지율은 지난 조사보다 2.4%포인트 오른 50.5%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 0.5%포인트 내린 31.9%였다. 개혁신당은 2.8%, 조국혁신당은 2.6%, 진보당은 1.4%로 각각 집계됐다.
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여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.
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