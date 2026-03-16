'케이팝 데몬 헌터스', 오스카 장편 애니메이션상 수상

골든글로브·그래미·PGA 이어 아카데미까지

한국 문화를 소재로 한 애니메이션 영화가 미국 아카데미 시상식에서 트로피를 거머쥐었다.

매기 강 감독이 연출한 넷플릭스 오리지널 영화 '케이팝 데몬 헌터스'는 15일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 '아르코', '엘리오', '리틀 아멜리', '주토피아 2'를 제치고 장편 애니메이션상을 받았다.

이 작품은 걸그룹 헌트릭스가 사람의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린다. 탁월한 시각 특수효과(VFX)와 K팝의 역동성을 결합해 독창적인 세계관을 구축한다. 한국적 정서와 대중음악을 주류 할리우드 시스템에서 보편적인 매력으로 환산해 냈다.

상업적 성과와 비평적 성취 모두 압도적이다. 넷플릭스 역대 최다 조회 수 기록을 갈아치웠고, 애니메이션계 아카데미로 불리는 애니상에서 10관왕을 달성했다. 지난 1월 골든글로브와 2월 그래미도 휩쓸었으며, 미셸 웡 프로듀서는 미국제작자조합(PGA)에서 최우수 극장용 애니메이션상을 차지했다.

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이 작품은 이번 시상식에서 메인 테마곡 '골든(Golden)'을 앞세워 주제가상 석권까지 노린다. 수상이 결정되면 테디 프로듀서를 비롯한 한국계 음악가들이 오스카 무대에서 공동 수상하는 진풍경이 연출된다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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