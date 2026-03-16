삼성전자의 오디오 자회사 하만의 JBL 브랜드가 인공지능(AI) 기반 앰프 겸 스피커 'JBL 밴드박스'를 출시한다고 16일 밝혔다.

JBL 밴드박스는 초보자와 숙련된 뮤지션 모두를 위해 설계된 AI 기반 스마트 연습용 앰프이자 휴대용 스피커 라인업이다. 휴대용 오디오의 자유로움에 뮤지션을 위한 강력한 기능을 결합해 사용자가 언제 어디서나 연습하고, 즉흥연주를 즐기고, 창작 활동을 할 수 있도록 돕는다.

JBL 밴드박스 솔로. 삼성전자 하만 AD 원본보기 아이콘

제품의 핵심은 '스템 AI'로, 지능형 보컬 및 악기 분리 기술을 통해 기기에서 실시간으로 모든 트랙의 보컬, 기타, 드럼을 분리하거나 제거할 수 있다. 솔로 연주를 연습하거나 친구들과 연습 또는 좋아하는 곡에 맞춰 즉흥 연주를 할 때도 사용자의 악기에 맞춘 맞춤형 반주 믹스로 쉽게 변환해 준다.

JBL 밴드박스 솔로는 연습 환경을 간소화하면서도 사운드 퀄리티와 창의적인 컨트롤은 유지하고자 하는 개인 연주자를 위해 설계된 제품이다. 기타/마이크 입력 단자 1개가 탑재되어 있어 기타리스트, 싱어송라이터, 홈 플레이어 또는 최소한의 장비로 연습하고자 하는 모든 사람에게 이상적이다.

JBL 밴드박스 트리오는 동일한 기반 위에 그룹 연주 환경을 위해 확장된 기능을 제공하는 모델이다. 4개의 악기 입력을 지원해 풀 셋업 없이도 함께 연주하고자 하는 소규모 밴드, 잼 세션 및 듀오에게 이상적이다. 내장된 4채널 믹서를 통해 스피커에서 직접 레벨을 조절하고 톤을 세팅하며 다양한 이펙트를 적용할 수 있어 연주 상황에서 높은 유연성과 즉각적인 제어가 가능하다.

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하만 인터내셔널 아시아 태평양의 그레이스 고 컨슈머 오디오 총괄은 "JBL 밴드박스는 뮤지션의 실제 니즈를 정확하게 충족시키는 것을 목표로 최첨단 기술과 결합해 개발된 제품"이라며 "업계 최초로 혁신적인 온-디바이스 스템 AI 알고리즘을 탑재한 스피커로, AI가 스피커 안에서 직접 작동한다"고 밝혔다.

JBL 밴드박스 솔로와 트리오는 삼성닷컴 및 주요 온라인 몰에서 구입할 수 있으며, 출고가는 각각 44만9000원, 89만9000원이다.

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김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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