16일, ‘울산 창업 온(ON) 미팅’ 개최



창업가 100여명과 활성화 방안 논의

굴뚝의 도시 울산이 창업이라는 새로운 불빛을 켠다.

울산시는 청년 창업가와 창업 생태계 활성화 방안을 논의하기 위해 '울산 창업 온(ON) 미팅'을 개최한다.

16일 오후 3시 종하이노베이션센터 4층 운당홀에서 개최되는 이 날 행사에는 김두겸 울산시장을 비롯해 울산지역 새싹기업(스타트업) 창업 기업가 100여명이 참석할 예정이다.

'창업으로 울산의 미래를 밝히다'를 주제로 열리는 이번 행사는 울산의 창업지원사업을 공유하고 창업가들의 건의사항을 듣는 공개 회의 방식으로 진행된다.

행사는 울산시 창업지원 사업 소개로 시작해, 현장에서 창업가들이 겪는 애로사항을 자유롭게 질의하고 의견을 나누는 시간으로 이어진다.

울산시는 제조 산업 기반의 연구·기술 집약적 창업 생태계를 조성하기 위해 '제조 인공지능(AI) 창업도시 울산'의 비전 아래 ▲창업기반(인프라) 확충 ▲창업벤처 투자 활성화 ▲창업기업 지원의 세 가지 분야로 사업을 추진한다.

먼저 '창업인프라 확충'을 위해 ▲울산 조선해양특화 스타트업 파크 조성 ▲울산 스타트업 허브 운영 ▲톡톡팩토리와 톡톡스트리트 운영을 진행한다.

'창업벤처 투자 활성화' 분야에서는 ▲울산 지역성장펀드 조성 ▲민간 투자 주도형 기술창업 지원 등으로 창업기업 투자 확대를 추진한다.

또 '창업기업 지원'을 위해 ▲수요자 맞춤형 울산창업사업(ULSAN 시리즈) ▲창업단계별 묶음(패키지)지원사업 ▲원천기술(딥테크) 특화형 창업중심대학 사업 등을 강화한다.

울산시의 창업지원을 받아 성장한 대표적인 기업인 '딥아이'는 인공지능(AI)기반 산업용 플랜트 비파괴검사 솔루션 제공업체로 세계 최고 권위의 비파괴검사와 자동평가 프로그램 AAPDD 인증을 세계 다섯번째로 획득해 현재 30억 투자 단계를 진행하고 있다.

AAPDD란 Automated Analysis of Performance Demonstration Database의 약자로, 미국 전력연구원(EPRI)이 운영하는 비파괴검사 자동평가 프로그램에 대한 인증이다.

김두겸 시장은 "창업은 울산의 미래를 이끌어갈 가장 강력한 혁신 엔진"이라며 "대학에서 개발된 연구기술이 스타트업을 통해 활발하게 사업화되고 산업현장에 적용되는 창업 주도 혁신생태계 구축을 위해 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

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시는 이번 행사에서 제안된 의견을 검토해 향후 창업 지원 정책 보완과 신규 사업 발굴에 적극 반영할 계획이다.

울산시는 지난해 세계 창업생태계 평가기관 스타트업블링크의 '2025 아시아 라이징 창업도시'로 선정됐으며 세계 창업도시지수에 546위로 첫 진입해 국내 4위의 창업선도도시로 인정받았다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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