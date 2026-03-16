아웃도어와 일상 스타일 결합한 테렉스…'Trail Everywhere' 콘셉트 캠페인

성수 팝업·앱 혜택 동시 운영…아그라빅 컬렉션 중심 러닝 경험 확대

패션 플랫폼 무신사가 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스의 아웃도어 라인 아디다스 테렉스(TERREX)를 온라인 유통 채널 가운데 최초로 공개하는 '메가 쇼케이스'를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 '내 발이 닿는 모든 곳, 트레일(Trail Everywhere)'이라는 메시지를 중심으로 아웃도어 활동에서 요구되는 기능성과 일상에서도 활용 가능한 스타일을 함께 강조하는 데 초점을 맞췄다.

아디다스 테렉스는 이번 쇼케이스를 통해 전문 스포츠웨어와 라이프스타일 패션의 경계를 허무는 새로운 아웃도어 스타일을 제안한다. 트레일 러닝 등 야외 활동에 적합한 기술력을 갖추는 동시에 일상에서도 자연스럽게 착용할 수 있는 디자인을 강조했다.

아디다스의 아웃도어 라인 '테렉스' 화보. 무신사 AD 원본보기 아이콘

무신사는 온라인과 오프라인 채널을 연계해 브랜드 경험을 확대한다. 무신사 앱에서 진행되는 온라인 캠페인은 오는 23일까지 이어지며, 트레일 러닝에 특화된 '아그라빅' 컬렉션을 중심으로 전용 쿠폰과 결제 혜택을 제공한다.

오프라인에서는 서울 성수동에 위치한 무신사 스토어 성수에서 팝업 공간을 운영한다. 이곳에서는 29일까지 트레일 러닝 중심의 아그라빅 제품뿐 아니라 도심형 로드 러닝 라인까지 포함한 아디다스 러닝 컬렉션을 한 자리에서 체험할 수 있도록 구성했다.

핵심 제품군인 '아그라빅' 컬렉션은 사용 환경과 러닝 목적에 맞춰 네 가지 라인으로 구성됐다. ▲데일리 훈련용 '아그라빅 4' ▲단거리 레이싱용 '아그라빅 스피드 2' ▲기술적인 지형에 적합한 '아그라빅 TT' ▲장거리 레이스를 위한 '아그라빅 스피드 울트라 2' 등이 포함된다.

프로모션 혜택도 마련됐다. 무신사 앱에서 아그라빅 컬렉션을 구매한 고객 가운데 선착순 390명에게는 스탠 머그를 제공하며, 무신사 스토어 성수 팝업 현장에서 제품을 구매한 선착순 150명에게는 미니 레디 백을 증정한다.

AD

무신사 관계자는 "이번 쇼케이스는 아디다스 테렉스의 고기능 아웃도어 제품을 소개하며 스포츠 활동과 라이프스타일을 아우르는 새로운 패션 선택지를 제시하기 위해 마련됐다"며 "특히 성수 팝업에서는 로드 러닝부터 트레일 러닝까지 아디다스 러닝 라인업을 직접 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>