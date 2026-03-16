"살 빼려고 먹는다"…10명 중 6명 비만 아닌데도 '다이어트약' 복용

한국보건사회연구원 조사

복용자 73.5% 부작용 경험

요요현상도 절반 넘어

일명 '다이어트약'이라고 불리는 경구용 식욕억제제 복용자 약 10명 중 6명은 비만이 아닌데도 체중 감량을 목적으로 약을 먹는 것으로 나타났다.

16일 한국보건사회연구원이 발간한 '의약품 남용에 대한 국민의 인식과 정책과제 보고서'에서 연구진은 2022~2025년 경구용 식욕억제제를 복용한 경험이 있는 만 19∼64세 성인 257명을 대상으로 다이어트약 사용 경험에 대해 조사했다.

조사 결과, 경구용 식욕억제제를 복용한 이유로 '비만을 진단받지 않았으나 체중을 줄이기 위해서'라고 응답한 비율이 59.5%로 가장 많았다. 이어 '비만을 의사에게 진단받고 치료하기 위해서' 34.6%, '주위의 권유로' 8.9%, '고혈압·당뇨병 등을 의사에게 진단받고 치료하기 위해' 8.6%, '호기심으로' 3.9% 순이었다.

경구용 식욕억제제 복용 기간은 3개월 이하 복용이 45.9%, 3개월 초과∼1년 이하가 37.0%, 1년 초과가 17.1%였다.

대한비만학회의 비만 진료지침은 경구용 식욕억제제는 체질량지수(BMI) 27 또는 30 이상인 비만한 사람에게 단기간 사용돼야 한다고 명시하고 있다. 하지만 실제 이 같은 기준이 제대로 지켜지지 않는 상황으로 풀이된다.

의약품 남용은 약물로 인한 부작용의 발생 가능성을 높인다. 응답자의 73.5%는 다이어트약 복용으로 부작용을 겪은 것으로 나타났다. 입마름(72.0%), 두근거림(68.8%), 불면증(66.7%), 우울증(25.4%), 성격 변화(23.8%), 불안(22.8%) 등 신체적·정신적 부작용이 나타났다. 극단 선택 충동을 경험했다고 답한 응답자는 3명(1.6%)이 있었다.

응답자 중 53.4%는 다이어트약 복용 중단 후 체중이 다시 늘어나는 요요현상을 경험했다. 경구용 식욕억제제는 의료용 마약류로 구분되는 만큼 의존성과 중독 위험을 안고 있다.

부작용을 경험한 이후 일정 기간 중단했다가 다시 복용한 비율이 54.0%였다. 22.8%는 부작용을 겪고도 복용을 중단하지 않고 계속 복용했다. 반면 부작용으로 약 복용을 중단한 비율은 23.3%였다.

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보고서는 "의약품의 처방·복용 목적의 범위를 벗어나 임의대로 사용하는 것은 남용의 위험이 있다는 인식이 확산해야 한다"며 "의약품 남용 고위험자에 대한 중재 기전과 의약품 남용 및 중독에 대한 상담 제공 체계를 마련할 필요가 있다"고 강조했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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