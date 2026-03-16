[클릭 e종목]"신세계, '매수' 의견…中관광객 2분기도 늘 것"

키움증권은 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 326,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 336,500 2026.03.16 개장전(20분지연) 관련기사 신세免, 인천공항 까르띠에 부티크 새단장…한국적 미감 더한 럭셔리 공간 "환율 10% 오르면 600억원 순손실"…이란전 장기화 속타는 유통가 대형마트 의무휴업 직격탄 SSG닷컴…올해 반등 노린다 전 종목 시세 보기 에 대해 중국인 인바운드(외국인의 국내 여행) 증가가 2분기에 더 강화될 전망이라며 투자의견 '매수', 목표주가 45만원을 유지했다.

16일 박상준 키움증권 연구원은 "계절성과 노동절 연휴 등을 감안한다면, 동남아시아 지역으로 분산된 '한일령' 반사 수혜 효과가 서울로 더욱 집중될 것으로 기대된다"며 "면세점도 공항점 DF2 사업권 반납으로 5월부터 임차료가 감소하면서, 2분기에 흑자전환 할 것으로 보인다"고 밝혔다.

신세계의 1분기 실적도 시장 기대치를 웃돌 것으로 예상했다. 박 연구원은 "신세계의 1분기 연결기준 영업이익 전망치를 1556억원으로 상향 조정(+18%)한다"며 "1분기 백화점 기존점 매출은 관리기준 +18~19%, 회계기준 +11%로 당사 기대치를 상회할 것으로 전망되고, 면세점은 시내점 할인율 개선으로 수익성이 예상보다 양호할 것으로 보인다"고 했다.

또 중산층 소비가 증가하고 있다는 점도 1분기 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 이는 기존 명품 외에도 패션 장르 매출 성장세를 강화하면서 영업레버리지 효과를 키우기 때문이다.

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이에 더해 박 연구원은 "'한일령' 반사 수혜가 본격화되면서 (1분기) 외국인 매출 성장률이 +80~90% 수준으로 확대되고 있는 점은 긍정적"이라고 전했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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