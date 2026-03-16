경기도일자리재단이 운영하는 자동차 튜닝 특화랩 메이커스페이스(자동차 튜닝 전문 창작공간) '유래카(U來Car)'가 중소벤처기업부 주관 '2025년 메이커스페이스 특화랩 연차평가'에서 3년 연속 A등급을 받았다.

유래카(U來Car)는 자동차 튜닝 분야 특화 교육과 메이커 활동 지원을 통해 취·창업 기반을 확대하고 제조 창업 생태계 활성화를 목표로 운영하는 전문 창작공간이다.

3D프린터, 레이저 커터 등 제조 장비를 활용해 메이커의 아이디어를 구현할 수 있도록 교육, 시제품 제작 등 제조 창업을 지원하는 공간으로 사용되고 있다.

경기도일자리재단이 운영하는 자동차 튜닝 특화랩 메이커스페이스(자동차 튜닝 전문 창작공간) '유래카(U來Car)'에서 교육생들이 실습을 하고 있다. 경기도일자리재단 제공 AD 원본보기 아이콘

도 일자리재단은 올해도 다양한 튜닝 종목을 이론부터 실습까지 원스톱으로 진행하는 올인원 프로그램을 운영한다.

랩핑(Dress up Wrapping), PPF(페인트 보호 필름), 틴팅(Tinting) 분야와 함께 안전 센서(Safety Sensor) 설치, 부품 및 소재 복원 등 자동차 튜닝 핵심 기술을 집중 전수할 예정이다.

도 일자리재단은 1기 수강생을 오는 23일까지 모집한다. 신청은 잡아바 어플라이 누리집(apply.jobaba.net)에 접속해 하면 된다.

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이진희 도 일자리재단 융합인재본부장은 "이번 성과는 교육생들의 취·창업 수요에 맞춘 맞춤형 지원을 위해 재단 구성원 모두가 노력한 결과"라며, "앞으로도 지역 경제 활성화와 일자리 창출을 위하여 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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