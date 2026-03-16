미주와 유럽은 3월 말부터 방출 시작

파티 비롤(Fatih Birol) 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 2026년 3월 6일 벨기에 브뤼셀에서 열린 글로벌 에너지 시장 동향에 관한 기자회견에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국제에너지기구(IEA)가 15일(현지시간) 아시아 지역에서 비축유가 즉각적으로 방출될 것이라고 밝혔다. 앞서 IEA는 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 인한 국제유가 상승을 방어하기 위해 전략 비축유 약 4억 배럴 방출을 결정한 바 있다.

IEA는 이날 보도자료를 통해 회원국들로부터 비축유 방출 이행 계획을 받았다면서 "아시아·오세아니아 회원국들의 비축유는 즉각적으로 방출되며, 미주와 유럽 회원국들은 3월 말부터 방출을 시작할 예정"이라고 밝혔다.

자료에 따르면 전 세계에서 정부 비축유 2억7170만 배럴, 의무 산업 물량 1억1660만 배럴, 기타 2360만배럴 등 총 4억1190만 배럴이 방출된다. 원유 72%, 석유제품 28%의 비율이다.

지역별로 미주에서 정부 비축유 1억7220만배럴, 기타 2360만배럴 등 원유가 방출된다. 아시아·오세아니아에서는 정부 비축유 6680만배럴과 산업 의무 물량 4180만배럴 등 총 1억860만 배럴이 원유 60%, 석유제품 40% 비율로 구성됐다. 유럽에선 정부 물량 3270만배럴과 산업 물량 7480만배럴이 원유 32%, 석유제품 68% 비율로 방출된다.

지난 11일 IEA는 사상 여섯 번째의 비축유 공동 방출을 결정했다. IEA가 처음 전략 비축유 방출을 결정한 건 1991년 걸프전 당시 약 2500만 배럴이었다.

2022년 2월 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후엔 두 차례에 걸쳐 각각 6270만 배럴, 1억2000만 배럴 등 총 1억8270만 배럴을 방출했다. 이란과의 전쟁으로 이번에 방출하는 4억1190만 배럴은 역대 최대 규모다.

IEA는 "이번 중동 전쟁은 세계 석유 시장 역사상 가장 막대한 공급 차질을 빚고 있다"며 "이번 비상 공동 대응이 큰 완충 역할을 하겠지만 가장 중요한 요소는 호르무즈해협을 통한 정기 운송의 재개"라고 지적했다.

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이어 "이를 위해 적절한 보험 체계와 운송에 대한 물리적 보호가 흐름 재개의 핵심이 될 것"이라고 덧붙였다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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