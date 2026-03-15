강서양천교육청·소비자감시원 합동

식재료 보관·조리기구 수거검사 병행

서울 양천구(구청장 이기재)가 봄 신학기를 맞아 관내 학교·유치원 집단급식소를 대상으로 위생점검에 나선다. 구는 이달 26일까지 강서양천교육지원청, 소비자식품위생감시원과 합동으로 상반기 46개소에 대한 점검을 진행한다고 15일 밝혔다.

집단급식소 위생관리 점검 모습. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

주요 점검 항목은 식품 보관 및 취급기준 준수 여부, 조리 종사자 개인위생 관리, 소비기한 경과 식품 사용 여부, 보존식 보관 관리, 식재료 세척 및 위생관리 등이다. 식중독 발생 우려가 큰 조리식품과 조리기구에 대해서는 수거검사를 병행해 식중독균 검출 여부도 확인한다.

점검 결과 경미한 위반 사항은 현장에서 즉시 시정 조치하고, 식품위생법 위반 등 중대한 사항이 확인되면 관련 규정에 따라 행정 조치를 취할 방침이다.

구는 급식 종사자를 대상으로 식중독 예방 수칙과 위생 관리 요령에 대한 교육도 병행한다. 하반기에는 38개소를 추가로 점검할 계획이다.

지난해 양천구는 학교·유치원 집단급식소 83개소를 점검한 결과 모든 시설이 위생 기준에 적합한 것으로 확인됐으며, 조리식품 수거검사 4건도 모두 적합 판정을 받았다.

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이기재 양천구청장은 “신학기에는 학교 급식 이용이 늘어나는 만큼 철저한 위생관리가 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 학교와 유치원 급식시설에 대한 위생 점검과 예방 관리를 강화해 학생과 어린이들이 안심하고 급식을 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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