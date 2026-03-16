대한제국 시기 재현한 야간 탐방

4월 8일부터 5월 17일까지 개최

덕수궁 석조전 내부 관람 현장 AD 원본보기 아이콘

국가유산진흥원과 궁능유적본부는 다음 달 8일부터 5월 17일까지 대한제국 시기를 재현한 야간 탐방 프로그램 '덕수궁 밤의 석조전'을 개최한다. 매주 수요일부터 일요일까지 하루에 세 차례 운영한다.

관람객은 덕수궁 전각들을 거쳐 석조전으로 이동해 전문 해설사와 함께 내부를 둘러본다. 이어 2층 테라스 카페에서 클래식 연주를 감상하며 가배(커피), 오디차, 감비차 등 음료와 다과를 즐긴다. 창작 뮤지컬 '그 이름, 대한'을 관람한 뒤 기념사진도 찍을 수 있다.

국가유산진흥원 관계자는 "기존 동선에 석조전 1층 대식당 관람이 추가돼 전체 운영 시간이 90분에서 100분으로 늘어났다"고 설명했다.

2층 테라스 카페에서 즐기는 음료와 다과 원본보기 아이콘

참가자는 사전 추첨으로 모집한다. 오는 18일 오후 2시부터 24일 밤 11시 59분까지 티켓링크 누리집에서 한 계정당 한 번만 응모할 수 있다. 당첨자는 26일 오후 5시에 발표한다. 이튿날인 27일 오후 2시부터 30일까지 1인당 최대 두 매씩 예매할 수 있다. 참가비는 3만5000원이다.

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남은 좌석에 대한 일반 예매와 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 대상 전화 예매는 다음 달 1일 오후 2시부터 진행한다. 5월 1일부터 사흘간 열리는 외국인 대상 특별 회차는 오는 31일 오전 9시부터 크리에이트립에서 선착순으로 접수한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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