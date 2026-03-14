구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 AD 원본보기 아이콘

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 최근 원화 가치의 급락과 관련해 "중동 상황 안정화가 중요하지만 필요하다면 구두 개입을 할 수 있다"고 14일 밝혔다.

일본을 방문한 구 부총리는 이날 도쿄에서 가타야마 사쓰키 일본 재무상과 한일 재무장관 회담을 개최한 이후 기자들과 만나 "달러가 강세이고 유로화나 엔화, 원화가 절하되고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "이번 회담에서 외환시장 안정을 위해 양국이 면밀하게 모니터링하고 무질서한 움직임에 대해서는 적절한 조처를 하는 방안을 협의했다"며 "필요하면 양국이 공동으로 대응할 것"이라고 전했다.

양국은 회담 이후 발표한 문서에서 "원화와 엔화의 급격한 가치 하락에 대해 심각한 우려를 표명한다"고 밝혔다.

구 부총리는 오는 11월 기한이 만료되는 한일 통화 스와프(통화 교환)에 대해서는 현재 금융시장 변동성이 커서 구체적으로 이야기할 시점은 아니라는 인식을 공유했다면서도 "향후 규모 등을 일본과 협의할 것이고 일본 측도 적극적으로 협의할 것이라고 했다"고 밝혔다. 한국과 일본은 2023년 12월 1일 100억 달러 규모의 통화 스와프 계약을 체결했다. 당시 계약 기간은 3년이었다.

아울러 구 부총리는 일본의 희토류 중국 의존도가 한국보다 낮다면서 일본의 공급망 다변화 정보를 공유하고 긴밀히 협력하기로 했다고 덧붙였다. 그는 "일본은 호주 광산에서 희토류를 채굴해 말레이시아에서 제련하고 희토류 재활용에도 관심이 많다"며 영구 자석의 경우 중희토류를 사용하지 않는 방법을 고안하고 있다고 설명했다.

구 부총리는 한일 인공지능(AI) 협력과 관련해서는 "한국은 메모리 쪽이 뛰어나고 일본은 로봇 관절에 강점이 있다"며 "일본 측에 세계 시장에서 우위를 점하기 위해 한국, 미국, 일본이 잘하는 분야에서 협력해야 한다는 점을 설득했다"고 말했다.

전날 도쿄에서 개최한 한국 경제 투자 설명회와 관련해선 구 부총리는 "지금이 한국에 투자할 최고의 적기라고 했다"고 강조했다. 그는 "제도를 개선해도 상대방이 모르면 안 된다"며 앞으로도 적극적으로 한국 시장의 매력을 알려 나가겠다고 덧붙였다.

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아울러 구 부총리는 "1년 이내에 한국에서 한일 재무장관 회담을 개최하려 한다"며 한일 재무 당국 간 소통의 중요성에 대해서도 공감했다고 전했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



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