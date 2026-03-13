이번 주말 '서울마라톤' 개최…"주요 구간 순차적 차단"
광화문~잠실 구간 마라톤 코스 운영
"교통경찰 배치…대중교통 이용 당부"
이번 주말 서울 도심을 가로지르는 마라톤 대회가 열리면서 주요 도로에서 교통 통제가 이뤄질 예정이다.
서울경찰청은 오는 15일 서울시 등이 주최하는 '2026 서울마라톤대회'가 예정돼 있어 구간별 교통 통제를 실시한다고 13일 밝혔다.
대회에는 풀코스(42.195㎞) 2만명, 10㎞ 코스 2만명 등 총 4만여 명이 참가해 서울 시내 주요 도로를 따라 달린다. 풀코스는 광화문광장에서 출발해 세종대로·을지로·종로·천호대로·광나루로·왕십리로·뚝섬로를 거쳐 잠실대교를 지나 잠실종합운동장까지 이어진다. 10㎞ 코스는 잠실종합운동장에서 출발해 송파대로를 따라 가락시장역 교차로에서 돌아오는 구간이다.
세종대로 일대는 오전 5시부터 8시8분까지 통제된다. 종로·을지로·청계천로 등 도심 구간은 오전 7시20분부터 10시41분까지 차량 통행이 제한된다. 천호대로·능동로·뚝섬로 구간은 오전 8시39분부터 오후 12시22분까지, 잠실대교와 올림픽로 일대는 오전 9시12분부터 오후 2시30분까지 통제된다. 10㎞ 코스 구간 역시 오전 9시20분부터 오후12시30분까지 교통이 제한된다.
경찰은 교통 혼잡을 최소화하기 위해 교통경찰 등 5514명을 현장에 배치하고 원거리 우회 안내와 교통 관리에 나설 계획이다. 통제 구간 주변에는 안내 플래카드와 입간판 900여 개가 설치된다. 서울시는 일부 버스 노선을 조정할 예정이다.
경찰 관계자는 "마라톤 코스 주변을 통행하는 시민들은 가급적 지하철 등 대중교통을 이용하고 차량 운전자는 교통경찰의 안내에 따라 원거리 우회해 달라"고 말했다.
