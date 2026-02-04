디어유 는 4일 보통주 316원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.
시가배당률은 0.85%다. 배당금 총액은 75억134만원이다. 배당기준일은 오는 3월13일이다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"인턴자리 좀 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
디어유, 주당 316원 현금 배당 결정
2026년 02월 04일(수)
디어유 는 4일 보통주 316원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.
시가배당률은 0.85%다. 배당금 총액은 75억134만원이다. 배당기준일은 오는 3월13일이다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
파면된 김현태 "민주당, 계엄 미리 알고 있었다…문형배·민중기는 내란 조작범"
"그냥 김밥이잖아" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…6800억 벌어들이는 日 효자상품
"인턴자리 좀 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용
"AI가 기존 소프트웨어 갈아엎을 판" 시총 3000억달러 증발시킨 공포
[단독]"지는 자면서 난 일하래" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 뚝딱"
주택대출 줄고 기업대출 늘었다…생산적 금융 기조 속 자금 흐름 재편
전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'
"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집
"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"
"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용
"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신