디어유, 주당 316원 현금 배당 결정

디어유 디어유 376300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,950 전일대비 1,150 등락률 +3.13% 거래량 180,416 전일가 36,800 2026.02.04 12:04 기준 관련기사 [클릭 e종목]"디어유, 실적 개선 예상…주가하락 가능성 제한적"[클릭 e종목]"디어유, 더딘 중국 사업 성장세…목표가↓""엔터업, 내년 역사상 스케일 가장 큰 해 전망" 전 종목 시세 보기 close 는 4일 보통주 316원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 0.85%다. 배당금 총액은 75억134만원이다. 배당기준일은 오는 3월13일이다.





