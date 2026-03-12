인터배터리 2026서 기술 로드맵 공개

로봇 가동시간 최대 8시간 확대 가능

2030년 서비스 로봇 204만대 전망

삼성SDI가 전고체 배터리가 휴머노이드 로봇 시대의 핵심 기술이 될 것이라고 강조했다.

현장석 삼성SDI 전략마케팅실 상무. 삼성SDI 제공

12일 삼성SDI에 따르면 현장석 전략마케팅실 상무는 이날 서울 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026' 부대행사 '더배터리컨퍼런스(TBC)'에서 "전고체 배터리는 절대적인 안전성을 확보하면서도 가벼우면서 높은 에너지 용량을 구현할 수 있다"며 "로봇 가동 시간을 최대 8시간까지 늘릴 수 있는 혁신적인 솔루션"이라고 밝혔다. 이어 "전고체 배터리가 휴머노이드 로봇 시대의 궁극적인 게임 체인저가 될 것"이라고 강조했다.

현 상무는 삼성SDI가 전날 처음 공개한 전고체 배터리 브랜드 '솔리드스택(SolidStack)'도 언급하며 기술 경쟁력을 강조했다. 그는 "전고체 분야에서 약 1000건의 특허 출원과 500건 이상의 특허 등록을 확보해 글로벌 업계에서 독보적인 기술력을 갖췄다"며 "내년까지 전고체 배터리 양산 준비를 마무리하고 글로벌 로봇 시장에서 배터리 기술 표준을 정립하겠다"고 말했다.

글로벌 로봇 시장 성장 전망도 제시했다. 현 상무에 따르면 지난해 약 50만대 수준이었던 서비스 로봇 수요는 2030년 204만대까지 증가할 것으로 전망된다. 연평균 성장률은 약 32% 수준이며, 이 가운데 휴머노이드 로봇이 약 100만대를 차지할 것으로 예상된다고 설명했다.

삼성SDI는 로봇용 배터리의 핵심 요소로 ▲고에너지 밀도 및 급속 충전 ▲고출력 ▲안전성 ▲설계 유연성 등 네 가지를 제시했다. 이를 구현하기 위해 원통형 배터리 고도화, 플렉시블 팩 설계, 열 확산 차단 기술 확보에 집중하고 있다고 밝혔다.

또 삼성SDI는 전고체 배터리뿐 아니라 하이니켈 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재와 실리콘·흑연 복합체(SCN) 음극, 고출력 탭리스(Tabless) 구조 등 차세대 기술이 적용된 원통형 배터리를 글로벌 로봇 업체에 공급하며 피지컬 AI 시대 대응에 나서고 있다고 설명했다.

현 상무는 "삼성SDI는 차세대 핵심 소재 관련 특허를 선제적으로 확보해 왔다"며 "특히 원통형 배터리 부품 분야에서만 700건 이상의 특허를 보유하는 등 견고한 특허 포트폴리오를 구축했다"고 말했다.

이어 "최근 AI 기술의 급격한 발전으로 완전 자율 로봇 시대가 본격적으로 열리고 있다"며 "삼성SDI는 로봇에 최적화된 고성능 배터리 솔루션을 통해 피지컬 AI 시대의 현재와 미래를 기술적으로 견인하고 글로벌 시장을 선점하겠다"고 밝혔다.

삼성SDI는 전날 개막한 '인터배터리 2026'에서 휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI용으로 개발 중인 파우치형 전고체 배터리 '솔리드스택' 샘플을 처음으로 일반에 공개했다. 이를 통해 자사의 전고체 배터리 기술력을 강조했다.

서믿음 기자



