12일 서울시립 서서울미술관 개관

퍼포먼스 ‘호흡’부터 뉴미디어 소장품전까지

공원과 경계 허문 저층형 건축·미디어랩·다목적홀 갖춰

서남권 문화 인프라 공백 메우는 거점으로

금천구 금나래중앙공원 산책로 끝에서 은빛 금속 외벽이 햇빛을 받아 번뜩인다. 울퉁불퉁한 금속 표면 위로 나무와 하늘의 그림자가 스치고, 공원을 걷던 사람들이 유리 로비 앞에서 잠시 걸음을 늦춘다. 공원과 건물의 경계가 거의 보이지 않는다. 서울 서남권 첫 공립미술관인 서울시립 서서울미술관이다.

12일 개관한 서울 금천구 서울시립 서서울미술관에서 작가들이 전시 작품을 살피고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울시립미술관은 12일 서울 최초의 공공 뉴미디어 특화 미술관인 서서울미술관을 개관했다. 이번 개관으로 서울시립미술관은 서소문 본관과 북서울·남서울미술관 등에 이어 총 8개 본·분관 체제를 갖추게 됐다.

개관식에는 오세훈 서울시장과 노소영 아트센터 나비 관장 등 문화예술계 인사들이 참석해 서서울미술관의 출범을 축하했다. 오 시장은 "서남권 시민이 멀리 나가지 않아도 집 가까운 곳에서 세계적인 뉴미디어 아트를 만날 수 있게 됐다"며 "시민의 일상 속에서 오래 사랑받는 문화 공간이 되길 기대한다"고 말했다.

서서울미술관은 뉴미디어 예술을 중심으로 전시·연구·교육·실험 기능을 수행하는 전문 미술관이다. 영상과 음향, 퍼포먼스, 인터넷 아트, 코딩 아트 등 동시대 매체 예술을 폭넓게 다루는 공간으로 운영된다.

건물은 연면적 7186㎡ 규모의 지하 2층·지상 1층 저층형 구조다. 공원과의 경계를 낮추고 여러 방향에서 진입할 수 있는 동선을 마련해 시민들이 산책이나 일상 이동 중 자연스럽게 미술관을 이용할 수 있도록 설계됐다.

아티스트 듀오 그레이코드와 지인이 12일 서울시립 서서울미술관에서 사운드 작품 '공기에 관하여'를 선보이고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

건축은 더_시스템 랩의 김찬중 건축가가 맡았다. 외벽에는 해머드 스테인리스 스틸 패널을 사용해 주변 나무와 하늘, 계절의 변화를 은은하게 반사하도록 했다. 멀리서 보면 건물이 튀어나오기보다 공원 풍경 속에 배경처럼 자리 잡는다.

미술관 내부에는 전시실 3곳이 마련됐다. 지상 1층과 지하 1층 전시실은 높은 층고와 가변형 구조를 갖춰 다양한 규모의 전시를 수용할 수 있다. 지하에는 공연·강연·영화 상영이 가능한 다목적홀이 있고, 한쪽에는 디지털 기반 작업을 실험하는 미디어랩이 자리한다.

개관과 함께 미술관 곳곳에서는 퍼포먼스 작업이 이어진다. 12일부터 4월 12일까지 열리는 세마 퍼포먼스 '호흡'에는 27명(팀)의 작가가 참여한다. 전시실과 복도, 미디어랩, 다목적홀 등 공간 곳곳에서 퍼포먼스가 진행되며 관람객은 전시장 사이를 이동하면서 작업을 마주하게 된다.

로비와 잔디마당, 하역장 셔터 등 미술관 틈새 공간에서는 건립기록전 '우리의 시간은 여기서부터'가 진행된다. 미술관 건립 과정과 서남권 지역의 시간을 기록 사진과 설치 작업으로 풀어낸 전시다.

12일 서울시립 서서울미술관에서 흰 옷을 입은 퍼포머들이 관람객들 사이에서 라이브 퍼포먼스 황수현의 '세계'를 선보이고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

5월 14일부터는 뉴미디어 소장품전 '서서울의 투명한 |청소년| 기계'가 열린다. 미술관의 주요 뉴미디어 작품 10여 점을 처음 공개하는 전시다.

미술관 앞 잔디마당에서는 야외 프로젝트 'SeMA 프로젝트 V_얄루'가 진행된다. LED 패널과 미디어 설치로 구성된 작품 '신인호 랜딩'이 공원 풍경 속에서 작동한다.

AD

서서울미술관은 화요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 8시까지 운영한다. 토요일과 일요일, 공휴일은 계절에 따라 오후 6시 또는 7시까지 문을 연다. 관람료는 무료다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>