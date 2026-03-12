중동 관련 보험사 리스크 영향점검 간담회

"해외 부동산 등 자산건전성 철저히 관리"

"필요 시 정산지연 등 유동성 대책 마련"

중동에서 긴장이 이어지면서 금융시장 불확실성이 커지자 금융감독원이 보험회사 14곳을 불러 재무건전성 및 현지 기업·선박 보험상품 보장공백 등을 점검했다.

서울 여의도 금융감독원 본원. 금감원 AD 원본보기 아이콘

금감원은 12일 박지선 보험담당 부원장 주재로 보험회사 14곳 재무담당 임원(CFO)과 긴급 간담회를 열고 중동 상황에 따른 시장변동성 확대 시 보험사 재무건전성에 미치는 영향을 정밀 진단했다고 밝혔다.

박 부원장은 보험업권 총자산에서 채권, 수익증권 등 유가증권이 차지하는 비중이 지난해 9월 말 기준 70.9%에 달하는 만큼 철저히 대비해야 한다고 주문했다. 유가증권은 시장 변동성에 큰 영향을 받는 자산이다.

그는 중동 상황 악화 시 ▲해외 대체투자 부실화 ▲지급여력(K-ICS·킥스) 비율 하방 압력 ▲환헤지 비용 증가 및 차환 리스크 발생 등 다양한 잠재 리스크가 현실화할 수 있다고 진단했다.

보험사에 보수적 자산건전성 관리 등을 통해 충분히 손실흡수 능력을 높이라고 주문했다.

듀래이션 갭 등 자산-부채 종합관리(ALM)를 통해 금리 리스크 영향을 최소화하는 등 최악을 가정한 복합 위기 단계별 대응전략을 수립하라고 당부했다.

계리가정 검증을 강화해 보험상품 설계단계부터 세심하게 관리하라고 강조했다. 계약 초기 이익을 부풀리기 위해 낙관적으로 계리과정을 해 보험계약마진(CSM)을 과대 계상하는 '고무줄 회계' 처리를 하지 말라는 것이다.

예실차 비율 관리 등 투명한 재무정보 관리 성과를 냈을 경우 성과평가지표(KPI)에 반영하도록 했다.

높은 수수료 책정, 보험설계사(FC) 영입을 위한 정착지원금 출혈경쟁 등 소비자신뢰를 무너뜨리고 재무건전성에 악영향을 미치는 질서 교란행위를 엄단하겠다고 밝혔다.

간담회 참석자들은 중동 현지 한국계 기업·선박 등 보험가입(보장) 내역, 보험금 지급 방안 등에 관해서도 긴밀히 논의했다.

보험사들은 호르무즈 해협 안쪽 페르시아만에 정박 중인 국내 선박에 대해 중동 상황이 이어질 경우 기존 보험을 취소하거나 새로운 보험계약 체결할 예정이라고 설명했다.

금감원은 대규모 손해가 나면 보험사(국내 원수사)-해외 재보험사 간 정산지연 등으로 보험사 유동성 경색이 발생하지 않도록 필요시 대응방안을 마련하겠다고 밝혔다.

보험사들은 중동 소재 한국계 기업 보장 공백이 생기지 않도록 금융지원을 강화할 방침이다.

피해 기업·소상공인 등 보험금을 신속히 지급하고 해외체류자(주재원, 여행자 등)에 대한 긴급 상담채널을 마련키로 했다.

AD

금감원 관계자는 "금감원은 중동 상황 장기화 가능성에 대비해 각종 리스크 요인을 조기에 포착하고 선제적으로 대응할 계획"이라며 "금감원-보험업계 간 비상연락체계를 구축하고, 보험사별 자체 위기대응계획 이행 적정성을 점검할 것"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>