KB국민은행, '사장님 세금환급' 서비스…"소상공인 포용금융 실천"

KB국민은행은 오는 18일부터 소상공인 세금 환급 지원 서비스 '사장님 세금 환급받기' 메뉴를 모바일뱅킹 앱 'KB스타뱅킹'에서 선보인다고 12일 밝혔다.

개인사업자들이 놓치기 쉬운 세무·노무 혜택을 신청하도록 돕는 서비스로, KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 149,600 전일대비 1,700 등락률 -1.12% 거래량 575,729 전일가 151,300 2026.03.12 15:00 기준 관련기사 3·1운동 계승 KB '다시쓰는 대한이살았다' 캠페인, 조회수 300만회 돌파 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 국민은행, 'KB국민성장인프라펀드' 5000억 출자 전 종목 시세 보기 그룹 최초로 독립 분사한 사내벤처 기업이자 소상공인 세금 환급 플랫폼인 택스티넘과 제휴를 통해 마련됐다.

택스티넘은 KB국민은행에서 사내벤처로 출범해 KB금융그룹 최초로 독립사업체로 분사했다. 지난해 10월 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 기업에 선정되는 등 기술력과 사업성을 동시에 인정받았다.

서비스 이용 고객은 고용 증대 관련 세무·노무 혜택을 비대면으로 무료 조회할 수 있다. 조회 후 산출된 예상 환급금을 한 번에 신청할 수도 있다. 청년, 경력단절여성 등 취약계층 직원을 고용한 사업자에게 고용지원금 제도 혜택을 안내해 사회적 가치를 창출한다.

이경구 택스티넘 대표는 "KB금융그룹의 포용금융 인프라와 택스티넘의 세무·노무 전문성을 결합했다"며 "소상공인에게 직접적으로 도움이 되는 세금과 고용지원금, 정책자금 혜택을 더 많은 사업자가 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

KB국민은행 관계자는 "택스티넘의 성장은 직원의 혁신 아이디어가 사회적 가치 창출로 이어지는 선순환의 결실"이라며 "앞으로도 포용금융 기조 아래 적극 지원하겠다"고 말했다.

문채석 기자



