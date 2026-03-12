KB국민은행, '사장님 세금환급' 서비스…"소상공인 포용금융 실천"
불러오는 중...닫기
KB금융 그룹 최초 독립분사 사내벤처
택스티넘과 협업…중기부 주관 '팁스' 선정
KB국민은행은 오는 18일부터 소상공인 세금 환급 지원 서비스 '사장님 세금 환급받기' 메뉴를 모바일뱅킹 앱 'KB스타뱅킹'에서 선보인다고 12일 밝혔다.
개인사업자들이 놓치기 쉬운 세무·노무 혜택을 신청하도록 돕는 서비스로, KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 149,600 전일대비 1,700 등락률 -1.12% 거래량 575,729 전일가 151,300 2026.03.12 15:00 기준 관련기사 3·1운동 계승 KB '다시쓰는 대한이살았다' 캠페인, 조회수 300만회 돌파 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 국민은행, 'KB국민성장인프라펀드' 5000억 출자 그룹 최초로 독립 분사한 사내벤처 기업이자 소상공인 세금 환급 플랫폼인 택스티넘과 제휴를 통해 마련됐다.
택스티넘은 KB국민은행에서 사내벤처로 출범해 KB금융그룹 최초로 독립사업체로 분사했다. 지난해 10월 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 기업에 선정되는 등 기술력과 사업성을 동시에 인정받았다.
서비스 이용 고객은 고용 증대 관련 세무·노무 혜택을 비대면으로 무료 조회할 수 있다. 조회 후 산출된 예상 환급금을 한 번에 신청할 수도 있다. 청년, 경력단절여성 등 취약계층 직원을 고용한 사업자에게 고용지원금 제도 혜택을 안내해 사회적 가치를 창출한다.
이경구 택스티넘 대표는 "KB금융그룹의 포용금융 인프라와 택스티넘의 세무·노무 전문성을 결합했다"며 "소상공인에게 직접적으로 도움이 되는 세금과 고용지원금, 정책자금 혜택을 더 많은 사업자가 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스'445조' 초대형 계약 자랑한 트럼프…이란 전쟁에 ...
KB국민은행 관계자는 "택스티넘의 성장은 직원의 혁신 아이디어가 사회적 가치 창출로 이어지는 선순환의 결실"이라며 "앞으로도 포용금융 기조 아래 적극 지원하겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>