담배·마약·휴대폰 숨겨 교도소 반입 시도

미국 교도소, 드론 이용 밀수 증가

보안 강화에도 범죄 수법 진화해

미국 텍사스의 연방 교도소에서 드론과 까마귀 모형을 이용해 교도소로 마약과 담배 등을 밀반입하려던 일당이 경찰에 붙잡혔다.

12일 연합뉴스TV는 미국 텍사스 그랜트 파리시 보안관 사무소 발표를 인용해 최근 여성 두 명이 연방 교도소에 마약과 담배, 휴대전화 등을 몰래 반입하려 한 혐의로 체포했다고 보도했다.

이들은 드론을 이용해 교도소 상공으로 접근한 뒤 까마귀 모형을 떨어뜨리는 방식으로 밀수품을 전달하려 했다. 까마귀 모형 내부에는 마약과 담배, 휴대전화 등 교도소 내 반입이 금지된 물품이 숨겨져 있었다. 그랜트 파리쉬 보안관 사무소 SNS AD 원본보기 아이콘

수사 당국에 따르면, 이들은 드론을 이용해 교도소 상공으로 접근한 뒤 까마귀 모형을 떨어뜨리는 방식으로 밀수품을 전달하려 했다. 까마귀 모형 내부에는 마약과 담배, 휴대전화 등 교도소 내 반입이 금지된 물품이 숨겨져 있었다. 당국은 수상한 드론 활동을 감지한 뒤 주변을 수색했고, 현장에서 밀수품이 들어 있는 까마귀 모형을 발견했다. 이어 드론을 조종한 것으로 의심되는 여성 두 명을 추적해 체포했다.

체포된 이들은 각각 30대와 40대 여성으로, 교도소 수감자에게 물품을 전달하는 대가로 약 4만 달러(약 5800만 원)를 받기로 했다고 경찰 조사에서 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 이들을 마약 소지 및 유통, 교도소 내 금지 물품 반입 시도, 공모 등 여러 혐의로 체포했다. 수사 관계자는 "밀수품을 새 모형 안에 숨겨 떨어뜨리는 방식은 비교적 새로운 수법"이라며 "교도소 상공에서 드론 활동이 늘어나면서 밀수 방식도 점점 정교해지고 있다"고 설명했다.

한편, 최근 미국에서는 드론을 이용한 교도소 밀수 사건이 잇따르고 있다. 교도소 담장을 넘지 않고도 외부에서 물품을 전달할 수 있어 범죄 조직이 적극적으로 활용하고 있기 때문이다. 실제로 텍사스와 오하이오, 조지아 등 여러 주에서는 드론을 이용해 마약이나 휴대전화, 담배 등을 교도소 내부로 밀반입하려다 적발되는 사례가 지속해서 보고되고 있다. 일부 사건에서는 수감자들이 드론이 떨어뜨린 물건을 회수해 사용하는 방식으로 조직적인 밀수망이 운영한 것으로 드러나기도 했다.

AD

이 가운데, 미국 교정 당국은 이러한 드론 밀수에 대응하기 위해 다양한 보안 대책을 마련하고 있다. 일부 교도소에서는 드론 탐지 레이더와 무선 신호 감지 장비를 설치해 주변 비행체를 실시간으로 감시 중이다. 또 특정 구역에서 드론 신호를 차단하는 전파 방해 장비를 도입하거나, 교도소 주변을 비행 제한 구역으로 지정하는 등 제도적 대응 강화에 나서는 등 대책 강구에 나서고 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>