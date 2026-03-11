경남 창원 팔룡터널 요금소 수납원들이 무인정산 시스템 도입에 따른 정리해고 계획과 전보 발령을 철회하라고 촉구했다.

민주노총 민주일반연맹 일반노동조합 팔룡터널지회는 11일 창원특례시청 정문 앞에서 기자회견을 열고 "창원시는 팔룡터널주식회사, 노동조합과의 3자 협의를 통해 팔룡터널 수납원 고용승계를 보장하라"고 요구했다.

민주노총 민주일반연맹 일반노동조합 팔룡터널지회가 팔룡터널 수납원 정리해고 및 전보 발령에 반발하는 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

노조에 따르면 수납원들은 2025년 12월 26일 팔룡터널 운영 위탁업체로부터 올해 3월 31일부로 무인정산시스템 도입에 따른 정리해고 통보를 받았다.

이후 팔룡터널주식회사, 운영 위탁업체, 노동조합 3자 협의회가 두 달에 걸쳐 5차까지 이뤄졌고 지난 4일 위탁업체가 인천~김포고속도로, 포천~화도고속도로, 서수원~오산고속도로, 경기 광주~강원 원주 고속도로 등 다른 사업장으로 전보 발령된다는 내용의 문자를 발송했다.

문자에는 각 발령 예정지와 희망 근무지 접수, 부임 여비 110만원 제공 등의 내용이 담겨 있었다.

노조는 "전보 발령 문자를 계약직, 퇴직예정자를 비롯한 수납원 9명이 받았다"며 "부임 비용 110만원에 최저임금만 주고, 기숙 시설 제공도 없는 곳으로 가라는 건 사실상 견디지 못하면 나가라는 것과 다름없다"라고 했다.

이어 "지난 3일부터 수납원들에게 사전 설명도 없이 무인시스템 공사가 시작됐다"며 "소음, 먼지, 고객의 항의와 욕설을 견디지 못해 공사중단을 요청했으나 현장에선 공사가 강행되고 있다"라고 했다.

노조는 "정리해고는 단순한 인사조처가 아니라 노동자의 생계를 끊고 삶을 무너뜨리는 일"이라며 "수납원의 생명 안전을 위해 협의가 끝날 때까지 공사를 중단하고, 해고 압박용 전보 발령을 철회해야 한다"고 강조했다.

AD

이들은 전보 발령 철회 등이 이뤄질 때까지 창원시청 정문 앞에 세워둔 탑차 안에서 농성을 이어갈 예정이다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>