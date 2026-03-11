이청득심(以聽得心)으로 답하다

경북 김천시 지례면 행정복지센터 3층 회의실에서 지난 9일 '2026년 주민 소통 간담회'를 개최했다.

이번 행사는 2025년의 주요 결실을 되짚어보고, 2026년도 시정 운영 방향을 주민들과 공유하며 현장의 목소리를 직접 듣기 위해 마련되었다.

'2026년 주민 소통 간담회'를 개최 후 기념 촬영/김천시청 제공 AD 원본보기 아이콘

간담회는 국민의례, 내빈 소개, 시정 설명, 주민과의 소통 순으로 진행됐다. 참석한 주민들은 지역 발전을 위한 다양한 아이디어와 건의 사항을 자유롭게 제시했으며, 담당 공무원들이 현장에서 즉각 답변하며 행정의 신뢰도를 높였다.

AD

배낙호 김천시장은 "이청득심(以聽得心)의 자세로 시민의 작은 목소리도 놓치지 않겠다"며 "오늘 주신 소중한 의견들을 하나하나 검토하여 지례면 발전을 위해 적극적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>