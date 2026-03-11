강원도 인제군은 지난 10일 군수집무실에서 NH농협은행 인제군지부와 인제·기린농협, 인제축협 등 관내 금융기관과 농업발전기금 융자취급 및 농업경영자금 이자차액보전 업무대행 협약을 체결하고 농업인의 금융 부담을 덜고 안정적인 영농 환경 조성을 위한 금융 지원 체계 강화에 나섰다.

인제군은 지난 10일 군수집무실에서 NH농협은행 인제군지부와 인제·기린농협, 인제축협 등 관내 금융기관과 농업발전기금 융자취급 및 농업경영자금 이자차액보전 업무대행 협약을 체결하고 있다. 인제군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 최상기 인제군수를 비롯해 박진호 NH농협은행 인제군지부장, 이성일 인제농협 상임이사, 정종옥 기린농협 조합장, 조동환 인제축협 조합장 등 관계자들이 참석해 지역 농업의 안정적인 금융 지원 체계 구축과 협력 강화를 약속했다.

이번 협약은 고령화가 빠르게 진행되고 있는 지역 농업 현실을 고려해 농업인의 금융 접근성을 높이고 행정 절차를 간소화하기 위해 마련됐다.

또한 기존 협약에서 함께 운영되던 융자 취급 업무와 이자차액보전 업무를 각각 별도의 협약으로 분리해 업무의 전문성과 효율성을 높였다. 특히 농업경영자금 대출의 경우 1년 단위로 최대 2년까지 연장할 수 있도록 제도를 보완해 농가의 자금 운용 부담을 덜 수 있도록 했다.

인제군은 그동안 농업인의 경영 안정을 위해 50억원 규모의 농업발전기금을 조성해 운용해 왔으며 이를 통해 지역 농업인의 경영 안정과 자금 부담 완화를 지원하고 있다.

현재 인제군 농업발전기금 융자 지원 한도는 개인의 경우 1천만 원에서 최대 2억 원, 법인·단체는 5000만원에서 최대 5억원까지 가능하다. 또한 농업경영자금에 대해서는 최대 2000만원 한도 내에서 6%까지 이자차액을 보전해 농업인의 금융 부담을 완화하고 안정적인 영농 활동을 지원하고 있다.

최근 5년간 농업발전기금을 통한 융자 지원은 40농가, 약 37억원 규모로 집계됐으며, 같은 기간 금융기관을 통한 농업경영자금 이자차액보전 지원은 약 1627농가에 총 40억원 수준으로 이뤄졌다.

올해 농업경영자금은 인제농협, 기린농협, 인제축협 등 금융기관을 통해 총 200억 원 규모가 배정될 예정이며 이를 기반으로 지역 농업인들의 경영 안정과 농가 운영 자금 지원이 보다 원활하게 이뤄질 전망이다.

AD

인제군 관계자는 "이번 업무대행 협약은 농업인들이 현장에서 겪는 금융 이용의 불편을 줄이고 안정적인 농업 경영을 돕기 위한 협력의 시작"이라며 "앞으로도 지역 금융기관과 긴밀히 협력해 농업인이 자금 걱정 없이 영농에 전념할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>