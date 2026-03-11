하이원리조트, '가치 상생 해 봄'프로모션 선봬

역대급 혜택으로 즐기는 봄맞이 역사 여행

석탄산업전환지역 '관광 벨트'혜택 체류형 관광 상생모델 구축

강원랜드가 운영하는 하이원리조트가 영화 '왕과 사는 남자'로 주목받고 있는 영월 지역 관광객과 지역주민들을 위해 다양한 혜택을 담은 지역 상생 문화 관광 활성화 프로젝트 '가치 상생 해 봄' 프로모션을 실시한다.

이번 프로모션은 영월의 단종 유적지 청령포와 장릉을 찾은 관광객들의 발길을 인근 지역 정선에 위치한 하이원리조트까지 이끄는 한편, 지역주민들에게도 휴양 혜택을 제공해 지역경제에 활력을 불어넣고자 기획됐다.

내달 30일까지 진행되는 이번 프로모션은 ▲ 해당 월 영월 장릉 및 청령포 입장권 소지자 ▲ 강원특별자치도민 ▲ 석탄산업전환지역 7개 시·군(정선, 태백, 영월, 삼척, 문경, 보령, 화순)주민을 대상으로 진행된다.

해당 고객들에게 하이원리조트는 콘도 최대 80%, 식음업장 20%, 운탄고도케이블카 70% 할인 혜택을 제공한다.

프로모션 대상 고객이 하이원리조트 공식 굿즈 팝업스토어 '행운상점'에서 7만원 이상 구매할 경우, '일리윤 트래블키트'를 증정해 방문객들의 만족도를 더욱 높인다.

숙박 예약은 하이원리조트 홈페이지와 모바일 앱을 통해 가능하며, 지역주민 본인 또는 입실일 해당 월 관광지 입장권 소지자가 체크인을 해야 할인을 적용받을 수 있다. 자세한 내용은 하이원리조트 공식 홈페이지에서 확인하면 된다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "이번 프로모션은 지역의 소중한 문화자원과 연계해 관광객의 발길을 이끌고, 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣고자 기획됐다"며 "앞으로도 석탄산업전환지역을 연결해 관광 활성화를 도모하는 상생모델을 적극 추진하겠다"고 전했다.

한편, 하이원리조트는 그랜드호텔 1박 및 조식 2인 이용권과 고한시네마 영화관람권 2매를 포함한 '스크린 속 역사여행' 패키지를 선보이며, 문화 콘텐츠와 결합한 체류형 상품으로 지역 방문객의 만족도를 높일 예정이다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



