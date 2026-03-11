773세대 대단지 분양 본격화

인구유입 시책 및 고향사랑기부제 홍보 병행

경북 상주시는 함창읍 윤직리 840번지 일원에 조성되는 상주 콩고네 아파트에 대해 입주자모집공고 승인하고, 견본주택 개관에 맞춰 지난 6일 '시책 홍보 캠페인'을 함께 추진했다.

이번 캠페인에는 건축과를 비롯해 인구정책실, 세정과 함창읍이 참여하여 인구증가 시책과 고향사랑기부제 안내자료를 배부하고 전입지원 정책을 집중적으로 홍보하였으며, 아파트 건립으로 문경·예천·안동 등 인근 시군 인구 유입이 예상되는 만큼 견본주택 방문객을 대상으로 한 적극적인 시책 홍보 캠페인이 인구 증가 효과를 극대화할 것으로 예상하고 있다.

김웅정 건축과장은 "대규모 공동주택 공급은 지역 주거환경 개선은 물론 인구 유입과 지역경제 활성화의 계기가 될 것으로 기대된다"며 "시정 홍보를 통해 아파트 입주를 고려하고 있는 외지인에게 '살기 좋은 상주' 이미지를 널리 알리는 계기가 되었다"고 했다.

