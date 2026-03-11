리사 수 AMD CEO, 18일 첫 방한…삼성·네이버와 'AI 협력' 회동

2014년 취임 후 첫 방한

삼성, 네이버 등 핵심 파트너 접촉

엔비디아 추격, HBM 공급 확대 등

글로벌 인공지능(AI) 가속기 시장에서 엔비디아에 이어 2위를 차지하고 있는 AMD의 리사 수 최고경영자(CEO)가 방한해 삼성전자·네이버 등과 협력을 모색한다.

11일 업계에 따르면 수 CEO가 오는 18일 한국을 방문할 것으로 알려졌다. 2014년 취임한 수 CEO가 한국을 찾는 것은 이번이 처음이다.

수 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 최수연 네이버 대표 등 국내 핵심 파트너와 면담하고 데이터센터 등에서 협력하는 방안을 논의할 예정인 것으로 전해졌다.

AMD는 최근 오픈AI, 메타 등 빅테크 등을 고객사로 확보하며 엔비디아 추격을 위한 발판을 마련했다. 이 가운데 수 CEO가 이재용 회장을 만나 AI 가속기 핵심 부품인 HBM(고대역폭메모리) 공급 확대를 요청할 것이라는 전망이 나온다.

지난달 삼성전자는 6세대 HBM 제품인 HBM4를 세계 최초로 양산 출하하며 시장 선점에 나섰다. 해당 제품은 최선단 공정 1c D램(10나노 6세대)을 선제적으로 도입해 안정적 수율과 최고 성능을 동시에 잡았다는 평가가 나온다. 삼성전자는 엔비디아에 HBM4를 공급하는 것은 물론, AMD에도 이전 세대부터 HBM을 공급 중이다. AMD가 신형 AI 가속기에 HBM4를 탑재할 경우, 오랜 기간 파트너십을 이어온 삼성전자를 채택할 가능성이 높다.

수 CEO는 또 최수연 대표와도 AI(인공지능) 데이터센터 사업 협력을 모색할 것으로 전망된다. 네이버도 데이터센터뿐만 아니라 소버린 AI 구축 등 사업을 전개 중으로, 이를 뒷받침하기 위해 AMD의 반도체 공급 협력이 필요할 것으로 분석된다.

특히 업계 일각에선 이번 방문이 엔비디아의 연례 콘퍼런스인 'GTC 2026'이 열리는 주간에 이뤄진다는 점에서 엔비디아를 견제하기 위한 목적이라는 분석도 나온다. 엔비디아에 세계적인 관심이 집중된 가운데 한국 주요 기업과 AMD 간 파트너십을 보여줄 수 있는 시점이 될 수 있기 때문이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



