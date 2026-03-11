이천시-LX, 지적도 정비 합동 점검

도면 간 정합성 확보 주력

경기 이천시(시장 김경희)는 지적도와 연속지적도 정비사업의 정확도를 높이기 위해 수행기관인 한국국토정보공사(LX) 이천지사와 함께 현장 확인 및 실무 점검을 실시했다고 11일 밝혔다.

이천시(시장 김경희)가 11일 지적도와 연속지적도 정비사업의 정확도를 높이기 위해 수행기관인 한국국토정보공사(LX) 이천지사와 함께 현장 확인 및 실무 점검을 실시하고 있다. 이천시 제공

이번 현장 점검은 지적도와 연속지적도 간 경계가 일치하지 않는 구간을 직접 확인하고, 도면 정비의 추진 방향을 공유하여 사업의 완성도를 높이기 위해 마련됐다.

지적도는 토지의 법적 경계를 나타내는 기준 도면이며, 연속지적도는 이를 기반으로 구축된 행정·공간정보 활용 지도다. 그러나 과거 종이 도면의 전산화 과정이나 좌표체계의 차이 등으로 인해 일부 지역에서 지적선과 연속지적도 간 미세한 위치 차이가 발생하는 사례가 있어 정비의 필요성이 제기되어 왔다.

이에 따라 이천시는 LX 이천지사와 함께 오차 발생 지역을 직접 방문하여 지적 경계와 도면 간 정합성을 면밀히 점검했다. 양 기관은 현장에서 도출된 문제점을 바탕으로 향후 정비 방향에 대한 심도 있는 실무 협의를 진행했다.

시는 이번 지적도 정비를 시작으로 연속지적도와 용도지역·지구 데이터의 정합성을 단계적으로 개선해 나갈 방침이다. 이를 통해 공간정보의 정확성을 획기적으로 높이고, 시민들에게 더욱 신뢰받는 토지 행정 서비스를 제공할 계획이다.

이천시 관계자는 "지적도와 연속지적도의 정합성을 확보하는 것은 데이터 기반의 스마트 행정을 구현하기 위한 가장 기초적이고 중요한 작업"이라며 "앞으로도 LX 이천지사와의 긴밀한 협력을 통해 공간정보의 신뢰도를 높이고 시민들이 체감할 수 있는 선진 행정 서비스를 실현하겠다"고 말했다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



