강원도 원주시는 학성동 도시재생사업의 거점 시설인 '학성갤러리' 개관식을 11일 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

원주시가 학성동 도시재생사업의 거점 시설인 '학성갤러리' 개관식을 11일 열고 있다. 원주시 제공

이날 개관식은 원강수 시장을 비롯해 도·시의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석한 가운데, 식전 공연과 사업 경과 보고, 기념사 및 축사 등의 순으로 진행됐다.

학성갤러리는 학성동 도시재생사업의 일환으로 조성된 문화예술 거점 시설이다. 지상 2층, 연면적 1277㎡ 규모로, 1층에는 주 전시실과 기획 전시실, 아트카페가 마련됐고 2층에는 프로그램실과 주민 사랑방, 공방 등이 조성됐다.

이 공간은 앞으로 지역 예술가와 시민들이 함께 작품 활동과 문화 프로그램을 즐길 수 있는 원도심 문화예술 공간으로 운영될 예정이다.

학성갤러리가 위치한 학성동 일대는 과거 공공청사와 원주역 이전 이후 상권이 쇠퇴했으며, 노후 기반 시설과 성매매 집결지 등으로 지역 이미지가 크게 훼손됐던 곳이다.

이에 원주시는 도시재생사업을 통해 성매매 집결지를 정비하고 문화공원과 커뮤니티 시설을 조성하는 등 생활환경 개선과 지역 활력 회복을 추진해 왔다.

특히 학성갤러리는 문화와 예술을 기반으로 지역 주민과 방문객이 함께 어우러지는 원도심 문화 거점 공간으로 기능해, 침체된 원도심에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

원강수 원주시장이 11일 학성동 도시재생사업의 거점 시설인 '학성갤러리' 개관식에 참석해 인사말을 하고 있다. 원주시 제공

또한 앞으로 전시와 문화 강좌, 플리마켓 등 다양한 문화 프로그램을 운영해 시민과 지역 예술가가 함께 참여하는 문화예술 플랫폼으로 자리매김할 전망이다.

김성식 도시재생과장은 "학성갤러리는 시민과 예술가, 지역 주민이 함께 소통하며 문화를 나누는 원도심 문화 거점 공간"이라며, "앞으로도 도시재생사업을 통해 원도심에 문화와 활력을 더하고 지역 활성화에 힘쓰겠다"라고 말했다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



