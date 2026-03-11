화성시, '북부종합사회복지관' 착공

2028년 개관 목표…북부권 복지 거점 마련

616억 투입해 1만2000㎡ 규모 조성

푸드뱅크·아동복지시설 등 복지서비스 한곳에

경기 화성특례시(시장 정명근)는 11일 '(가칭)북부종합사회복지관 건립사업 착공식'을 개최하고 본격적인 사업 추진에 들어갔다.

정명근 화성특례시장을 비롯한 참석자들이 (가칭)북부종합사회복지관 착공을 기념하는 세리머니를 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 착공식에는 정명근 화성특례시장과 배정수 화성특례시의회 의장, 도·시의원, 시민 등 150여 명이 참석했으며, 식전공연을 시작으로 ▲사업경과 보고 ▲기념사 및 축사 ▲기념촬영 ▲세리머니 순으로 진행됐다.

(가칭)북부종합사회복지관은 효행구 봉담읍 상리 682번지 일원 6369㎡ 부지에 연면적 1만2941㎡ 규모(지하 1층, 지상 4층)로 조성된다. 화성특례시는 총사업비 616억원을 투입해 2028년 개관을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

복지관에는 푸드뱅크와 푸드마켓을 비롯해 아동복지시설, 어린이집, 장애인주간보호센터 등이 들어설 예정이다. 다양한 계층의 시민이 함께 이용할 수 있는 복지 서비스를 제공하고, 시민 누구나 가까이에서 이용할 수 있는 복합 복지 공간으로 조성할 방침이다.

정명근 화성특례시장이 11일 (가칭)북부종합사회복지관 착공식을 기념해 시민들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

정명근 화성특례시장은 "(가칭)북부종합사회복지관은 아동부터 노인, 장애인까지 다양한 계층이 함께 이용하는 복지 거점시설이 될 것"이라며 "시민 누구나 필요한 복지 서비스를 가까이에서 누리고, 이웃과 소통할 수 있는 지역 공동체 공간으로 조성해 나가겠다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



