우리투자증권, 홈플러스 긴급운영자금에 500억원 지원

우리금융그룹 계열사 우리투자증권은 MBK파트너스가 주도해 직접 조달한 홈플러스 긴급운영자금(DIP금융) 1000억 원 중 500억원에 참여했다고 11일 밝혔다.

이번 DIP 금융은 서울회생법원의 회생계획안 가결 기한 연장 결정에 따라 홈플러스의 임직원 급여 지급 및 협력업체 납품대금 정산 등 긴급 운영자금 확보를 목적으로 마련됐다. MBK파트너스는 전체 1000억 원에 대한 책임 있는 조달 구조를 구축하고 자금을 집행했으며, 우리투자증권은 해당 구조에 금융기관으로 참여했다.

이번 대출은 어려움을 겪고 있는 홈플러스 임직원과 협력업체 지원에 사용됨으로써 금융회사의 사회적 책임을 이행하고, 우리금융그룹이 적극 추진하고 있는 포용금융 정책에 동참하기 위한 취지로 지원이 결정됐다.

우리투자증권 관계자는 "국내 유통업계의 한 축을 담당해 온 홈플러스가 조속히 정상화 궤도에 오를 수 있도록 최대한 신속하게 자금 지원을 결정했다"며 "앞으로도 꼭 필요한 곳에 힘이 되는 포용금융을 실천하여 국민과 함께하는 우리금융그룹이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

