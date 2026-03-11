한국, 일본, 태국, 호주 등 프로 골퍼 참여

총 89개 품목 전 세계 동시 온라인 론칭

프로 선수 50% 할인 정책 적극 지원

골프웨어 루베로가 오는 15일 총 89개 품목을 선보인다.

한국, 일본, 태국, 호주의 25명의 프로 골퍼가 참여해 만든 제품이다. 1년간의 제작, 테스트, 수정 과정을 거쳤다. 골프웨어 77개 스타일, 벨트, 양말 등을 출시한다.

골프웨어 루베로가 신제품을 선보인다.

기획 단계부터 프로 골퍼가 참여해 실전 테스트를 통해 완성했다는 것이 특징이다. 실제 라운드에서 체감한 기존 골프웨어의 단점을 개선하고, 골프에 최적화된 스탠더드 모델을 구현했다.

골프 어패럴 제작에 참여한 양아연은 "골프웨어의 스탠더드가 되겠다는 생각으로 고치고 또 고치고 정말 최선을 다했다"고 말했다.

루베로는 '프로들이 만들고 프로를 후원한다'는 브랜드 정신을 실천하고 있다. 프로젝트에 참여하는 앰버서더 프로 골퍼를 50명까지 확대할 계획이다. 전 세계의 프로 골퍼를 대상으로 전 품목 50%를 할인한다.

정지선 브랜드기획 팀장은 "루베로는 최적의 품질과 현실적인 가격으로 누구나 부담 없이 입을 수 있도록 하는 것이 판매 정책"이라면서 "프로 선수 할인 50%는 마케팅이 아닌 프로 지원 정책"이라고 밝혔다.

