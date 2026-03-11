인터배터리2026 더배터리컨퍼런스 기조강연

박기수 SK온 미래기술원장(CTO)이 11일 서울 코엑스에서 열린 인터배터리 2026 더배터리컨퍼런스에서 자사의 배터리 냉각 기술에 대해 설명하고 있다. 강희종기자 AD 원본보기 아이콘

SK온이 기존 파우치형 배터리와 각형 배터리를 합친 통합형 배터리를 개발하고 있다고 밝혔다.

박기수 SK온 미래기술원장(CTO)은 11일 서울 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026'의 더 배터리컨퍼런스 기조 강연자로 참석해 "안전성을 극대화하기 위해 파우치형과 각형 배터리의 장점을 결합한 새로운 형태의 폼펙터를 개발하고 있다"고 밝혔다.

이 제품은 각형 셀에 파우치 셀을 넣은 후 밀봉하는 방식으로 구조적 안전성을 강화한 것이 특징이다. 파우치 셀은 디자인을 유연하게 적용할 수 있으나 셀 내부에서 가스가 발생할 경우 이를 처리하기 어렵다는 점이 단점으로 지적돼 왔다.

이에 반해 SK온이 개발중인 각형-파우치 통합 배터리는 파우치 셀에서 가스가 발생해도 외부의 각형 셀을 통해 가스 배출을 제어할 수 있어 화재 위험을 낮출 수 있다.

SK온이 개발중인 파우치-각형 통햅 배터리. 강희종기자 원본보기 아이콘

SK온은 인터배터리에서 '온 벤트(On Vent) 각형 셀'을 전시했는데 이는 통합형 배터리 개발을 위한 기반 기술로 풀이된다. 온벤트 각형 셀은 배터리 내부에서 열폭주 발생 시 가스를 효율적으로 배출해 화재 확산을 방지하는 기술이다.

그동안 파우치형 배터리에 주력했던 SK온은 온벤트 각형 셀 기술을 이용해 각형 배터리 시장에 본격 진출할 계획이다.

박기수 부사장은 이날 배터리 안전성을 강화하기 위한 '3P 전략'을 소개했다. 3P란 '예방(Prevent)', '보호(Protect)', '예측(Predict)'을 뜻한다.

박 부사장은 "배터리가 전기차에 국한하지 않고 휴머노이드 로봇, ESS 등으로 확대되면서 우리 생활과 더욱 밀접해지고 있다"며 "이럴수록 배터리 안전에 대한 니즈가 더욱 커지고 있다"고 설명했다.

SK온은 전기차 열 제어를 위해 현재 배터리 하단을 냉각하는 방식뿐 아니라 액침 냉각, LSC(Large Surface Cooling) 냉각 등 다양한 냉각 기술을 개발하고 있다고 설명했다. LSC 냉각이란 파우치 셀 사이의 넓은 접촉면 전체에 알루미늄 냉각 플레이트를 밀착시켜 열을 관리하는 기술을 말한다.

박기수 부사장은 "LSC 냉각 기술은 7월경 개발을 완료할 계획"이라며 "현재 전기차 제조사에 제안하고 있다"고 말했다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



