법인·단체·개인 5곳 선정…지역 나눔문화 확산 기대

기장군(군수 정종복)은 최근 군청에서 '희망2026나눔캠페인' 우수기부자 감사패 전달식을 개최했다고 11일 전했다.

이번 전달식은 캠페인 기간 지역의 어려운 이웃을 위해 나눔에 동참한 기부자들을 예우하고 지역사회 기부문화 확산의 계기를 마련하기 위해 부산사회복지공동모금회 주관으로 진행됐다.

기장군의 우수기부자로는 사회복지법인 동일(대표 김은수)과 해동용궁사(주지 덕림스님) 등 2개 법인을 비롯해 수산인더스트리·한마음봉사회(사업소장 송오식), 기장군 약사회(회장 윤치욱), 덕산마을 이장 최진호 등 단체와 개인이 선정됐다.

이날 행사에는 부산사회복지공동모금회와 기장군 관계자, 선정된 우수기부자들이 참석해 감사패를 전달하고 민·관 협력을 통해 지역사회 보호 체계를 강화해 복지 위기 상황에 선제적으로 대응해 나가기로 뜻을 모았다.

정종복 기장군수는 "물가 상승 등으로 모두가 어려운 시기에도 지역사회를 위해 따뜻한 나눔에 동참해주신 기부자 여러분께 감사드린다"며 "기장군도 살기 좋은 도시, 기업이 활동하기 좋은 환경을 만들기 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

부산 기장군이 '희망2026나눔캠페인' 우수기부자에게 감사패를 전달하고 있다.

