'자금 위기 극복·지원 방안은"…광주상의, CEO협의회 개최

광주상공회의소는 11일 지역기업 자금지원 강화를 위한 중소·중견기업 CEO협의회'를 개최, 현재 기업들의 자금 위기 극복과 지원방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

이번 협의회는 글로벌 정세 불안과 급변하는 대내외 경제환경으로 어려움을 겪는 지역 내 중소·중견기업의 자금 사정 및 경영현황을 이해하고, 실질적인 지원방안을 모색하고자 마련됐다.

이날 회의에는 박영준 ㈜지오메디칼 대표이사를 비롯한 중소·중견기업 대표자들과 조우주 중소벤처기업진흥공단 광주지역본부장, 이진재 한국산업은행 호남지역본부장, 조정화 한국수출입은행 광주전남지역본부장 등 30여명이 참석했다.

이어 진행된 기업지원 및 금융지원 안내에서 중소벤처기업진흥공단은 '혁신창업사업화자금', '신시장진출지원자금 및 신성장기반자금', '긴급경영안정자금 및 재도약지원자금' 에 대한 설명을 이어갔다. 특히 올해 경제 변동성 확대를 고려해 우량기업 융자 제한 기준을 완화해 지원의 폭을 넓히고, 산업 현장에 AI 접목을 추진하는 중소기업에 대한 지원도 강화할 계획임을 강조했다.

또한 한국산업은행은 민관합동으로 150조원을 조성해서 첨단전략산업 생태계 전반을 지원하는 대규모 프로젝트인 국민성장펀드에 대해 안내하고, 중소·기술기업 전반 지원을 위해 설비투자 및 R&D 등에 국고채 금리 수준인 2~3%대의 저금리로 자금을 제공하는 만큼 기업들의 많은 관심과 참여를 요청했다.

아울러 한국수출입은행의 경우 중소중견기업의 수출 및 해외 진출 전 단계에 걸친 맞춤형 금융지원을 진행하고 있으며, 특히 수출 촉진을 위한 기술개발 및 시설 투자 뿐만 아니라 해외 진출과 관련한 지원 트랙을 갖추고 있음을 안내했다.

이후 진행된 간담회에서 참여기업들은 경제 불확실성 확대와 경기침체 장기화로 인한 매출 감소, 고환율, 원자재가 급등으로 인한 어려움을 호소하고, 경영유지 및 신규사업 추진을 위한 자금지원이 절실함을 토로했다.

첨단산단 소재의 한 기업의 관계자는 "중소·중견기업을 위한 다양한 금융지원 제도와 정책자금에 대해 전반적으로 이해할 수 있는 매우 유익한 자리였다"며 "기업이 겪고 있는 경영 애로에 대해 공감대를 형성하고, 이를 해소하기 위한 실질적인 지원방안에 대해 의견을 나눌 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"고 강조했다.

채화석 광주상공회의소 상근부회장은 "최근 경제 불확실성 확대 등으로 기업들의 경영환경이 더욱 어려워지고 있다"며 "기업별 현황에 맞는 정책자금이 적기에 연계 지원될 수 있도록 유관기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

