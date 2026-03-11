정부가 기후위기 시대 물 부족 문제 대응과 물 산업 해외 진출을 동시에 추진하기 위해 해수담수화 산업 육성 논의를 본격화한다.

기후에너지환경부는 오는 12일 서울 중구 서울스퀘어에서 '해수담수화 발전 협의체'를 발족하고 첫 회의를 개최한다고 11일 밝혔다. 협의체는 국내 해수담수화 산업의 경쟁력을 강화하고 세계 시장 진출 전략을 마련하기 위해 구성됐다.

현재 국내 해수담수화 산업은 높은 생산 원가와 협소한 내수 시장 등 구조적 한계로 산업 생태계 활성화가 필요한 상황이다. 정부는 협의체를 통해 기술 개발과 제도 개선, 해외 진출 전략을 종합적으로 논의해 산업 도약 기반을 마련한다는 계획이다.

협의체에는 기후에너지환경부를 비롯해 한국수자원공사, 한국물산업협의회 등 공공기관과 현대건설, 두산에너빌리티, GS건설, 시노펙스, 효성굿스프링스 등 해수담수화 분야 기업들이 참여한다. 학계와 연구계 전문가까지 포함해 총 30여 명이 위원으로 위촉됐다.

세계 해수담수화 시장은 지난 20여 년간 증발법 중심에서 에너지 사용량이 더 적은 역삼투법 중심으로 재편됐다. 물 생산에 필요한 에너지 소모량은 증발법이 7~25kWh/㎥(물 1000리터 생산에 전기 7~25kWh 사용) 수준인 반면 역삼투법은 3~4kWh/㎥ 수준이다. 실제 해수담수화 시설에서 역삼투법이 차지하는 비중도 2006년 58.6%에서 2024년 87.3%로 크게 늘었다.

해외 사업 환경도 단순 시공 중심에서 벗어나 금융 조달과 시설 운영·관리까지 포함하는 방식으로 변화하면서 새로운 진출 전략 마련 필요성이 커지고 있다.

강원 평창군 대관령면 도암댐에 초록빛 물이 차 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국내 여건도 변화하고 있다. 올해부터 국내 최대 규모인 '대산임해 해수담수화 시설'이 본격 가동된다. 하루 10만 톤 규모의 담수를 생산할 수 있는 시설로, 운영 경험과 실적 축적이 국내 기업의 해외 시장 진출 기반이 될 것으로 정부는 기대하고 있다.

첫 회의에서는 기후에너지환경부가 해수담수화 산업 비전을 공유하고, 한국수자원공사가 협의체 운영 방향을 설명한다. 이어 한국물산업협의회가 담수화 기술 확대를 통한 물 산업 발전 방안을 발표하고 참석 위원 간 의견 교환도 진행될 예정이다.

협의체는 앞으로 ▲기술 개발 ▲해외 진출 ▲법·제도 개선 등 3개 분과로 나뉘어 활동한다. 기술 개발 분과는 재생에너지 연계와 인공지능 기반 공정 최적화 등 생산 단가 절감 기술을 검토하고, 해외 진출 분과는 국산 소재·부품·장비 수출 확대와 기업 동반 진출 전략을 마련한다.

법·제도 개선 분과는 신속 재배치 설치 모델 도입과 산업 활성화를 위한 제도 정비 방안을 논의한다. 협의체는 분과별 논의를 거쳐 올해 말까지 '해수담수화 산업 육성 로드맵'을 마련해 발표할 계획이다.

AD

김지영 기후부 물이용정책관은 "해수담수화는 기후위기 시대 물 안보를 강화하는 동시에 세계적으로 빠르게 성장하는 미래 산업"이라며 "우리 기업이 글로벌 담수화 시장을 선도할 수 있도록 정부가 적극 지원하겠다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>