천원 공공택시·광역버스 2천원 공약

시군버스·섬 여객선 무료 추진

의료특화 노선·스마트 BRT 도입

전남교통공사 설립 제시도

신정훈 의원. 심진석 기자 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보인 신정훈 국회 행정안전위원장은 전남과 광주를 하나의 생활권으로 연결하면서 교통약자의 이동권을 보장하는 '통합 교통체계 구축' 공약을 11일 발표했다.

신 의원은 이날 "전남과 광주는 이미 하나의 생활권이지만 행정 경계로 인해 요금이 달라지고 노선이 끊기며 대기시간이 길어지는 비효율적인 교통체계가 유지되고 있다"며 "특히 농어촌과 도서지역의 교통약자들이 가장 큰 불편을 겪고 있다"고 밝혔다.

그는 "전남에는 버스가 다니지 않는 마을이 470여 곳에 달한다"며 "이동 불편은 고령자 고립과 청년층 지역 이탈로 이어질 수 있다. 교통정책의 중심을 교통약자의 이동권 보장에 두겠다"고 했다.

신 의원은 '교통약자 대중교통 기본권 실현'을 목표로 한 교통혁신 전략을 제시했다.

우선 '천원 공공택시'를 전면 도입하겠다고 밝혔다. 자동차가 없는 가구의 아동·청소년, 노인, 장애인 등이 집 앞에서 호출해 이용할 수 있도록 하고, 교통약자에게는 무료로 운영하는 방안이다. 특히 농어촌 지역 이동권을 보장하는 공공 이동서비스로 활용하겠다는 구상이다.

또 시·군 내 노선버스와 인공지능(AI) 기반 수요응답형 마을버스를 연계하고 대중교통 무료요금제를 도입하겠다고 했다. 도서지역 주민들의 이동 부담을 줄이기 위해 섬 여객선 무료화도 추진하겠다고 밝혔다.

광주와 전남을 하나의 교통권으로 묶는 '광역버스 2,000원 동일요금 체계'도 공약했다. 지역 어디에서 출발하더라도 같은 요금으로 이동할 수 있도록 해 통근·통학·의료 이동 비용을 줄이고 생활권 이동 장벽을 낮추겠다는 것이다.

의료 접근성 강화를 위한 '의료특화 노선'도 제시했다. 전남 각 지역에서 전남대병원과 조선대병원 등 대학병원까지 환승 없이 이동할 수 있는 직행 노선을 운영하겠다는 계획이다.

이와 함께 전남교통공사를 설립해 버스와 공공택시, 도서 교통 등을 통합 운영하고, 거점 도시 간 광역 급행 BRT(간선급행버스체계)와 스마트 환승 시스템을 구축하겠다고 밝혔다.

AD

신 의원은 "교통은 단순한 이동수단이 아니라 의료·교육·문화 접근을 가능하게 하는 삶의 기반이다"며 "공공택시와 무료 대중교통, 광역 단일요금, 의료특화 노선, 스마트 BRT를 통해 누구나 차별 없이 이동할 수 있는 전남·광주 교통체계를 만들겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>