장동혁 국민의힘 대표가 지난 9일 국민의힘 의원총회에서 발표한 결의문과 관련해 "그날 (저를 포함한) 107명 전원의 이름으로 밝힌 입장이 국민의힘의 입장"이라며 "결의문을 존중하는 바탕에서 지방선거 승리를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식을 마친 뒤 취재진과 만나 국민의힘 의원단 명의로 발표된 결의문에 대한 자신의 입장을 밝히고 있다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 기자들을 만나 "(결의문은) 107명 전원의 명의고 그 결의문을 국민께 말씀드리는 자리에서 저도 함께 있었다"며 "107명의 고민이 담겨 있는 여러 논의를 통해 107명의 의견 담아낸 그 결의문에 대해서 당대표로서 존중하고 이를 바탕으로 지방선거 승리를 위해서 최선을 다하겠다는 입장을 말씀드렸다"고 했다.

그러면서 "지방선거 승리를 위해서는 그날 의총에서 밝힌 우리의 입장이 마지막 입장이 돼야 한다"며 "더 이상의 논란은 지방선거 승리를 위해 도움이 되지 않는다"고 설명했다. 또 "그날 입장이 나오기 전까지 당과 원내 지도부는 여러 차례에 걸쳐 협의들을 했고 의견을 모아 의원총회에서 결의문을 채택했던 것"이라고 부연했다.

장 대표는 "국민께 보여드려야 할 것은 계속된 논쟁이 아니라 우리의 결의문을 우리 입장의 마지막으로 하고 우리가 어떻게 변화된 모습으로 지방선거 승리를 위해서 최선을 다할 것인지 그리고 어떻게 결과로 보여드릴지 고민하는 것"이라고 말하기도 했다.

또 "결의문에 담기지 못했지만 다른 논의들도 있었다"며 "대표로서 어느 부분에서 얼마만큼 수용하고 당을 어떻게 이끌어갈지 고민하고 필요한 부분이 있다면 대표로서 입장을 정리해서 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 했다. 앞서 의총에서는 한동훈 전 국민의힘 대표 제명 철회와 윤민우 중앙당 윤리위원장 사퇴 등의 요구가 나온 바 있다.

장 대표는 "결의문 내용에 대해서, 의총이 열리기까지 과정에 대해서, 또 그간 여러 논의들에 대해서 다시 말씀드리지만 어떤 논란도 있어서는 안 될 것"이라며 "결의문에 담긴 내용과 그 과정에서 저를 포함해 107명이 보여준 진심 그것만 보아주셨으면 한다"고 말했다.

국민의힘은 지난 9일 긴급 의총을 열고 당 국회의원 전원 명의로 결의문을 발표했다. 해당 결의문에는 12·3 비상계엄 선포에 대한 사과와 함께 '윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다'는 내용이 담겼다.

