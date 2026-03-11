안전관리 디지털 전환 지원 프로그램

현대경제연구원이 통합 기업 안전관리 솔루션 '슈퍼세이프'를 출시했다고 11일 밝혔다. 안전관리의 효율성을 극대화하기 위한 프로그램으로, 단순 관리·감독 기능을 넘어 실제 현장 요인을 종합 적용할 수 있도록 설계됐다.

현대경제연구원은 물류 자동화 계열사 현대무벡스와 협업해 중량물 취급·고난도 작업이 빈번한 자동화 설비 설치 현장에 슈퍼세이프를 도입해 실효성을 입증했다. 다양한 시공 경험을 보유한 현대무벡스의 안전관리 노하우가 시스템에 반영됐다.

안전 활동 기록, 위험 전파, 현장 출입 승인 등 작업 절차를 웹과 모바일 기반으로 관리할 수 있는 것이 가장 큰 강점으로, 과거 수기로 작성했던 위험성 평가나 일일 안전교육 등 서류 작업을 100% 디지털화했다.

또 방문자 출입 승인, 협력사·근로자 등록, 의무교육 시행, 이력 정보 데이터 전환 업무 등 기능을 제공해 형식적 문서 작업을 줄일 수 있으며, 실질적인 안전 활동에 집중하면서 필요한 증빙 자료를 확보할 수 있다.

현대무벡스는 슈퍼세이프 도입을 통해 40여곳 현장과 100여개 협력사 관리 업무를 통합 운영해 관리의 효율성과 업무 생산성이 크게 향상된 것으로 나타났다. 현대경제연구원은 현대무벡스의 성공적인 도입 사례를 기반으로 국내 건설·제조사 등 고객사를 확대할 방침이다.

현대경제연구원은 "중대재해처벌법 시행 이후 기업의 안전관리 책임과 입증 부담이 가중되고 있다"며 "슈퍼세이프는 산업현장에 즉시 도입이 가능한 통합 안전 솔루션으로 기업들이 법적 의무 이행과 사고 예방 체계 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다

한편 현대경제연구원은 현대그룹 계열 연구 및 교육기관으로 1986년 설립, 국내외 경제 연구는 물론 인재 양성을 통해 최적의 정책 대안과 새로운 기업전략을 제시하고 있다.

