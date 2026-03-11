GC녹십자, 자체 개발 수두백신 균주 30년 축적 데이터 논문 발간

'MAV/06' 균주 안전성·면역원성 입증

30년간 3000만 도즈 공급

이번 논문 발간에는 GC녹십자와 아주대학교, 성균관대학교 연구진이 공동으로 참여했다. 연구진은 1991년부터 2023년까지 발표된 MAV/06 균주 백신의 임상시험 결과, 시판 후 안전성 보고 자료, 실제 접종 데이터 및 유전체 분석 자료 등 40여 건의 연구를 체계적으로 분석했다.

논문에 따르면, MAV/06 균주는 글로벌 표준으로 사용되는 Oka 균주와 동일한 유전 계통(Clade 2)에 속하면서도 야생형(wild type) 바이러스와는 명확히 구분되는 유전적 특성을 보여 백신으로서의 안전성을 입증했다.

이와 함께, MAV/06은 Clade 2뿐만 아니라 Clade 1, 3, 5 및 야생형 Clade 2 바이러스에 대해서도 폭넓은 면역 반응을 유도한 것으로 확인됐다. 이는 GC녹십자의 수두백신이 전 세계에서 나타나는 다양한 수두 바이러스 변이에 대해 광범위한 방어력을 가질 수 있음을 의미한다.

또한, 영유아부터 면역 저하 환자까지 포함한 다수의 임상시험 결과에서 MAV/06 기반 수두백신 접종 후 체내에 생성된 중화항체 비율이 99~100%로 나타났으며, 항체 지속성 역시 Oka 균주 백신과 유사한 수준을 보였다.

30년 이상 축적된 실사용 데이터(Real-World Evidence) 분석 결과에서는 MAV/06 기반 수두백신의 이상반응 발생률이 10만 도즈 당 0.41~0.57건 수준으로 나타나 글로벌 주요 백신 대비 낮은 수준을 보였다.

특히, GC녹십자의 두번째 수두백신인 '배리셀라주'는 제조 공정에서 항생제를 전혀 사용하지 않는 세계 최초의 수두백신으로, 카나마이신(Kanamycin), 네오마이신(Neomycin), 에리트로마이신(Erythromycin) 등 항생제 유래 이상반응 가능성을 원천적으로 제거했다.

MAV/06 기반 수두백신은 현재까지 20개국 이상에 약 3000만 도즈 이상 공급됐으며, '배리셀라주'는 2023년 세계보건기구(WHO) 사전적격성평가(PQ) 인증을 획득해 글로벌 공공조달 시장에서도 경쟁력을 확보했다. 최근에는 WHO로부터 Oka 균주 백신과의 교차 처방을 공식 인정 받으면서, 글로벌 시장에서 활용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대된다.

최봉규 GC녹십자 AID(AI&Data Science)센터장은 "이번 리뷰 논문은 국산 수두백신이 지난 30년간 글로벌 시장에서 입증해 온 안전성과 유효성을 학술적으로 집대성했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 백신 접근성이 낮은 국가를 포함해 전 세계 어린이들의 건강 증진에 기여할 것"이라고 말했다.

