BEDEX 참가해 대공방어·지상화력 체계 공개

한화에어로스페이스와 한화시스템이 유럽 방산 시장 공략을 위해 벨기에에서 열리는 방산 전시회에 참가한다.

한화에어로스페이스와 한화시스템은 12일부터 14일까지 벨기에 브뤼셀에서 열리는 방산 전시회 '베덱스(BEDEX) 2026'에 국내 기업 최초로 참가한다고 11일 밝혔다.

베덱스는 벨기에에서 처음 개최되는 방산 전시회로 라인메탈, KNDS, 레이시온 등 글로벌 방산 기업들이 대거 참가한다. 한화는 북대서양조약기구(NATO) 본부가 위치한 벨기에에서 열리는 이번 전시회를 통해 서유럽 시장 공략을 본격화한다는 전략이다.

벨기에는 현재 다층 대공방어망 구축을 국방 분야의 핵심 과제로 추진하고 있다. 이에 맞춰 한화에어로스페이스와 한화시스템은 장거리 지대공 유도무기체계 L-SAM을 중심으로 한 대공 방어 솔루션을 소개한다.

한화에어로스페이스는 L-SAM 요격미사일과 발사대를 전시하고, 한화시스템은 L-SAM용 다기능 레이다(MFR)를 비롯해 레이저 대공무기 '천광'과 개발 중인 레이저 장갑차를 선보일 예정이다.

L-SAM은 고도 40km 이상의 상층에서 탄도미사일을 직접 충돌 방식(Hit-to-Kill)으로 요격하는 장거리 지대공 유도무기체계다. 2024년 개발을 완료했으며 지난해 양산에 착수했다.

이 무기체계는 높은 고도에서 낙하하는 중거리 탄도미사일을 요격할 수 있어 신속한 대응이 가능하다는 점이 특징이다. 최근 대공 미사일 방어망 구축을 강화하고 있는 유럽 시장을 겨냥해 현지 요구에 맞춘 신속한 전력화 지원이 가능하다는 점도 강조할 계획이다.

한화에어로스페이스는 다연장 정밀유도무기 '천무'도 함께 소개한다. 천무는 폴란드에 이어 에스토니아, 노르웨이 등 유럽 국가로 운용국을 확대하고 있다. 이번 전시에서는 천무 발사대와 함께 사거리 80㎞에서 290㎞에 이르는 유도탄 4종을 선보일 예정이다.

한화 관계자는 "벨기에는 NATO 본부와 유럽연합(EU) 주요 기관이 위치한 유럽 안보의 핵심 거점"이라며 "K9 자주포 수출 등을 통해 구축한 NATO 전략적 파트너십을 기반으로 한화의 대공 방어와 지상 화력 역량을 유럽 시장에 적극 소개하고 NATO 회원국과의 협력 확대를 모색해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



