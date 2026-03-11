은행 정책대출·2금융권 대출 확대 영향

금융위 "신학기 이사 수요·상호금융 집단대출 증가 영향"

다주택자 양도세 중과 유예 종료 따른 매물 출회 변수

금융권 가계대출이 지난달 2조9000억원 증가하며 전달보다 증가폭이 확대됐다. 은행권 정책성 대출과 제2금융권 가계대출 증가 규모가 확대된 영향이다. 3월 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 종료를 앞두고 주택담보대출 수요가 늘어날 가능성이 있는 데다, 제2금융권으로의 풍선효과까지 맞물리면서 다음 달 가계대출 규모가 더 확대될 수 있다는 관측이 나온다.

금융위원회가 11일 발표한 '2026년 2월 가계대출 동향(잠정)'에 따르면 전 금융권 가계대출은 총 2조9000억원 증가해 전월(1조4000억원)보다 증가폭이 확대됐다. 은행권 정책성 대출과 제2금융권 가계대출이 늘어난 영향이다.

금융위는 "은행권 자체 주택담보대출이 4개월 연속 감소했지만 정책성 대출과 제2금융권 가계대출 증가 규모가 확대됐다"며 "신학기 이사 수요 등 계절적 요인과 상호금융(농협·새마을금고 등)을 중심으로 집단대출 증가세가 이어진 데 따른 것"이라고 설명했다.

주택담보대출만 보면 전 금융권에서 4조2000억원 증가해 전월보다 증가폭이 확대됐다. 지난달 감소세였던 은행권 주택담보대출도 4000억원 늘었다. 2금융권 증가 규모는 전월 3조6000억원에서 지난달 3조8000억원으로 소폭 확대됐다.

기타대출은 1조2000억원 감소해 전월(1조6000억원 감소)보다 감소폭이 줄었다. 신용대출도 전월 1조1000억원 감소에서 지난달 1조원 감소로 감소폭이 축소됐다.

업권별로 보면 지난달 은행권 가계대출은 3000억원 감소해 전월(1조원 감소)보다 감소폭이 줄었다. 세부적으로는 은행 자체 주택담보대출은 감소폭이 축소됐고 정책성 대출은 증가폭이 확대됐다. 반면 기타대출은 감소폭이 커졌다.

2금융권 가계대출은 증가폭이 커졌다. 은행 대출 문턱이 높아지면서 대출 수요가 제2금융권으로 이동하는 풍선효과가 나타난 것으로 풀이된다. 지난달 제2금융권 가계대출은 3조3000억원 증가해 전월(2조5000억원)보다 증가폭이 확대됐다. 상호금융권은 증가폭이 확대됐고, 보험과 여전사는 증가세로 전환됐다. 반면 저축은행은 감소세로 돌아섰다.

다음 달에도 가계대출 증가세가 이어질 가능성이 제기된다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료에 따른 매물 출회 영향으로 주택담보대출 수요가 확대될 수 있어서다.

AD

금융당국은 국토교통부, 행정안전부 등 관계부처와 함께 가계대출 변동성 확대가 주택시장 불안으로 이어지지 않도록 선제적이고 즉각적으로 대응해 나갈 계획이라고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>