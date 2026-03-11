학생·학부모·교직원 20명 내외 선발



11~17일까지 접수

대전교육청이 교육 가족이 직접 참여하는 홍보 콘텐츠 제작을 위해 '2026년 대전교육청 홍보지원단'을 공개 모집한다.

대전교육 홍보지원단은 노래, 춤, 연기 등 다양한 재능을 활용해 홍보영상과 사진 등 콘텐츠 제작에 직접 참여하며 11일부터 17일까지 접수한다.

이를 통해 교육수요자와 시민에게 교육 정보를 흥미롭게 전달하고, 친근하고 생동감 있는 대전교육 이미지를 알리는 역할을 하게 된다.

대전시교육청 산하 학교 및 기관에 소속된 학생, 학부모, 교직원이라면 누구나 지원할 수 있으며, 신청서와 함께 자신의 특기를 보여줄 수 있는 샘플 영상을 첨부해 이메일로 제출하면 된다.

기타 자세한 모집 요강과 신청 양식은 '대전시교육청 누리집-정보마당-공지사항-홍보지원단 모집'에서 확인할 수 있다.

접수된 지원자를 대상으로 별도의 심사를 거쳐 재능과 끼를 갖춘 20명 내외를 선발할 예정이며, 20일 최종 합격자를 발표한다.

선발된 홍보지원단은 오는 4월부터 2027년 2월까지 활동한다. 기획 영상과 숏폼 영상, 소식지 표지 사진 등 다양한 홍보 콘텐츠 제작에 참여해 자신의 재능을 활용한 출연 활동을 하게 된다.

AD

대전시교육청 차은서 공보관은 "홍보지원단은 교육 가족이 직접 참여해 대전교육의 다양한 이야기를 알리는 의미 있는 활동"이라며 "끼와 재능을 가진 학생과 학부모, 교직원들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>