버스킹·문화놀이터·예술산책 등 다채로운 문화프로그램 운영

경남 남해군이 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 주관하는 '2026 구석구석 문화가 있는 날' 공모사업에 선정됐다.

'2026 구석구석 문화가 있는 날'은 4월부터 11월까지 진행된다. 지난해와 달리 기존 8회에서 15회로 프로그램 횟수가 확대되었다. 특히 4월은 사업 초기 집중 운영 기간으로, 5주 연속 문화행사를 집중적으로 개최해 '문화가 있는 날'에 대한 인지도를 높일 계획이다.

남해군, 구석구석 문화가 있는 날 공연사진 AD 원본보기 아이콘

4월 특별행사로는 봄을 맞아 지역 주민이 함께 즐길 수 있는 '우리 동네 버스킹' 공연을 시작으로 이동형 공연·체험 프로그램인 '찾아가는 우리 동네 문화 놀이터', 골목과 생활권 공간에서 열리는 소규모 문화행사 '예술 산책', 가족과 이웃이 함께하는 '봄밤 피크닉' 등 다양한 문화 프로그램이 순차적으로 진행될 예정이다.

5월부터는 매달 관내 어르신들을 대상으로 한 체험·헬스케어·공연 프로그램이 계획되어 있으며, 남해군 청년예술인지 프로그램에 참여할 수 있도록 작품 전시와 문화 향유 프로그램도 함께 운영할 예정이다.

김지영 남해군 문화체육과장은 "작년에 이어 2회차를 맞는 '구석구석 문화가 있는 날' 사업이 올해는 운영 횟수가 더욱 확대되면서 프로그램 구성이 풍성해졌다"며 "올해도 군민 맞춤형 프로그램을 통해 군민의 문화 접근성을 높이고 지역민들이 일상 속에서 문화를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

AD

한편, 경상남도에서는 '구석구석 문화가 있는 날' 공모사업에 군 단위 지역 9곳과 진주 혁신도시 1곳 등 총 10개 시·군이 선정됐으며, 시·군별로 국비와 도비, 시·군비를 포함한 1억 300만 원의 사업비가 지원된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>