미국 국방부(전쟁부)가 구글 제미나이 에이전트를 통해 군 행정의 디지털 전환에 나선다. 그간 갈등을 빚어온 인공지능(AI) 기업 앤스로픽과는 법정 공방을 시작하며 갈등이 깊어지는 상황에서 나온 결정이다.

구글은 국방부용 AI 플랫폼 'GenAI.mil'에 에이전트 도구를 도입해 이용자들이 기밀(classified)이 아닌 업무에 AI 에이전트를 구축해 사용할 수 있도록 했다고 10일(현지시간) 밝혔다. 이에 따라 국방부 직원과 미군 등 해당 플랫폼 이용자들은 코딩 지식 없이 자연어 명령만으로 문서 초안 작성이나 복잡한 프로젝트 기획 등 행정 업무를 자동화하는 에이전트를 만들 수 있게 됐다. 구글은 회의록 요약, 예산 편성, 국방 전략 지침 검토 등 사전 제작된 에이전트 8종도 함께 제공한다.

구글은 "지난해 12월 국방부 시스템에 제미나이를 도입한 이후 한 달여 만에 이용자가 100만명을 넘어섰으며 6개 군종 중 육·해·공군과 해병대, 우주군 등 5개 군종이 제미나이를 공식 AI 플랫폼으로 지정했다"고 설명했다.

국방부와 구글은 앞으로 AI 에이전트를 기밀 업무에도 사용하기 위해 협의하고 있다. 에밀 마이클 국방부 연구공학 담당 차관 겸 최고기술책임자(CTO)는 블룸버그통신에 "비(非)기밀 영역부터 시작하는 이유는 이용자 대부분이 해당 영역에 있기 때문"이라며 "이후 기밀 업무와 극비(top secret) 업무에도 적용할 것"이라고 말했다. 그는 "기밀 클라우드에서 에이전트 사용을 위한 구글과 논의가 진행 중"이라며 구글에 대해 "신뢰할 수 있고 협력적인 파트너"라고 언급했다.

국방부의 이 같은 구글과의 협력 확대는 기존의 기밀 클라우드용 AI 제공업체였던 앤스로픽과의 갈등이 격화하는 가운데 나왔다. 국방부는 앤스로픽과 AI의 사용 범위를 놓고 공방을 벌인 끝에 앤스로픽을 '공급망 위험' 기업으로 지정했다. 앤스로픽은 국방부 등을 상대로 캘리포니아 북부 연방지법과 워싱턴D.C. 연방항소법원에 소송을 제기했다.

한편 구글은 과거 국방부와 협력 과정에서 내부 비판을 받은 바 있다. 구글 직원 수천명이 2018년 회사가 국방부의 해외 드론 전쟁 영상분석용 AI 개발 프로젝트에 참여하는 데 대해 반발했고, 이에 구글은 해당 계약을 갱신하지 않았다.

