메르세데스-벤츠 코리아는 차량 내 중앙 디스플레이를 통해 서비스센터 예약이 가능한 '온보드 서비스 애플리케이션'을 수입차 업계 최초로 출시한다고 11일 밝혔다.

차량 내 애플리케이션을 통해 서비스센터 정비 예약을 진행할 수 있어, 디지털 경험과 서비스 이용 편의성이 높아질 것으로 기대된다.

온보드 서비스 애플리케이션이 설치된 고객은 차량 내 모니터를 통해 차량의 현재 서비스 상태 정보를 확인할 수 있다. 차량에 필요한 서비스 내용이 확인될 경우, 온라인 서비스 예약 알림과 필요한 서비스 내용까지 제안받는다. 운전자가 등록한 선호 서비스센터 정보도 확인할 수 있다.

운전자가 서비스센터 예약을 진행하면 예약 내역을 디스플레이와 메르세데스-벤츠 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있으며, 예약 변경 또는 취소도 가능하다. 2세대 MBUX(NTG7) 또는 3세대 MBUX 이상 인포테인먼트 시스템이 적용된 차량을 대상으로 제공된다.

메르세데스-벤츠 코리아 관계자는 "고객의 차량 내 디지털 경험을 강화하기 위한 노력을 지속적으로 이어가고 있다"며 "무선 소프트웨어 업데이트를 통한 차량 서비스에도 초점을 맞춰 글로벌 엔터테인먼트 애플리케이션, 인천국제공항 실시간 항공 정보, 목적지 휴무시간 알림 등 제공 시작해 차량 내에서 즐길 수 있는 엔터테인먼트 및 라이프스타일 콘텐츠를 강화했다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



